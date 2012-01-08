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市场报道 | 2012年 1月 8日 星期日 11:11 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜1月3日持仓报告(表)

路透1月6日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年1月3日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(120,794口)

29,629 31,177 11,918 68,300 60,466 109,847 103,561 10,947 17,233

较12月27日变动(增加3,641口)

960 -1,084 824 1,112 3,661 2,896 3,401 745 240

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.5 25.8 9.9 56.5 50.1 90.9 85.7 9.1 14.3

各类交易商数量(总计为172家)

37 68 37 45 45 105 136 (完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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