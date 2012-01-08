版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 8日 星期日 11:09 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货1月3日持仓报告(表)

路透1月6日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年1月3日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(386,401口)

72,938 117,031 62,267 218,806 153,304 354,011 332,602 32,390 53,799

较12月27日变动(增加5,509口)

-1,511 -2,159 7,021 -797 342 4,713 5,204 796 305

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.9 30.3 16.1 56.6 39.7 91.6 86.1 8.4 13.9

各类交易商数量(总计为378家)

101 148 132 77 102 265 309 (完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐