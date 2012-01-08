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市场报道 | 2012年 1月 8日 星期日 12:19 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉强劲收高,美就业数据及天气因素支持价格续涨

路透纽约1月6日电---尽管其他大宗商品遭遇抛售且一周出口数据不愠不火,棉花期货本周仍强劲收高,守住坚实涨幅,因旱情以及稳健的美国就业数据支撑了长期前景.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2本周收在11月17日以来第二高水准,周五上涨1.12美分,结算价报每磅95.86美分.期棉连续第二天触及95.92美分的高点.周线图上,期棉录得11月11日当周以来最高收盘水准.

美国农业部一周出口销售报告较预期疲软,显示上周棉花订单取消3,300包,装运176,800包.

但优於预测的美国12月就业报告帮助提振市场人气和需求前景.

市场广泛认为12月棉花超卖,经纪商称本周的涨势早就该出现.

经纪商指,更大范围的基本面因素继续利好期棉价格,包括中国收储,以及美国和拉美棉花种植区的持续旱情.

根据ICE Futures数据,美国期棉周四总成交量为14,617口,低於周三的20,174口.

ICE Futures数据显示,周四未平仓合约降至147,711口,周三为147,966口.(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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