〔纽约期市〕ICE期棉强劲收高,美就业数据及天气因素支持价格续涨

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约1月6日电---尽管其他大宗商品遭遇抛售且一周出口数据不愠不火,棉花期货本周仍强劲收高,守住坚实涨幅,因旱情以及稳健的美国就业数据支撑了长期前景.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2本周收在11月17日以来第二高水准,周五上涨1.12美分,结算价报每磅95.86美分.期棉连续第二天触及95.92美分的高点.周线图上,期棉录得11月11日当周以来最高收盘水准.
美国农业部一周出口销售报告较预期疲软,显示上周棉花订单取消3,300包,装运176,800包.
但优於预测的美国12月就业报告帮助提振市场人气和需求前景.
市场广泛认为12月棉花超卖,经纪商称本周的涨势早就该出现.
经纪商指,更大范围的基本面因素继续利好期棉价格,包括中国收储,以及美国和拉美棉花种植区的持续旱情.
根据ICE Futures数据,美国期棉周四总成交量为14,617口,低於周三的20,174口.
ICE Futures数据显示,周四未平仓合约降至147,711口,周三为147,966口.(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
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