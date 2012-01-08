澳新经济指标预测--1月9日-1月16日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透1月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月9日当周-----------------------------------
1月8-17日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 12月 -- +1.1%
(较上年同期) -- +2.6%
1月9日(一)
0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 +0.3% +0.2%
2145 新西兰建筑许可(较前月) 11月 -- +11.2%
1月10日(二)
0030 澳洲建筑许可(较前月) 11月 +7.0% -10.7%
民间建筑许可(较前月) -- -7.5%
1月11日(三)
无重要经济数据公布.
1月12日(四)
无重要经济数据公布.
1月13日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------1月16日当周-----------------------------------
1月15日(日)
2145 新西兰食品价格指数 12月 -- +0.2%
1月15-16日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- -0.1%
1月16日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告 12月 -- 持平
报纸招聘广告 -- +0.6%
0030 澳洲投资住房融资 11月终值 -- -5.5%
澳洲住房融资 -- +0.7%
2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 25.0%
新西兰NZIER产能利用率 -- 89.6% (完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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