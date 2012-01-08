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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 06:25 BJT

〔东京汇市〕欧元亚洲盘初继续承压,德法首脑将举行会晤

2153GMT---欧元以震荡走势揭开周一亚洲市场序幕,此前有关国际货币基金组织(IMF)对希腊整顿财政能力失去信心的媒体报导,令欧元承压.

欧元/美元EUR=跌至1.2685,为至少2010年9月来首见,欧元/日圆EURJPY=跌至97.55,一度触及数十年新低.

欧洲困境损及中国经济增长,有传言称,中国将2012年经济增长率目标重新调整至7%,低於过去七年8%的目标水平.

萨科齐与梅克尔将於周一会晤,商讨如何增强稳定条约的规定,并为1月底举行的欧盟峰会做铺垫.有模糊传言称,梅克尔可能软化德国在发行欧元区共同债券问题上的立场,若果真如此,将是巨大的意外,并利好欧元.

美国非农就业报告出炉後,美元指数.DXY飙升至81.379,美元/日圆JPY=报77.87.

澳洲将於0230GMT公布11月零售销售,预计为增长0.3%,对市场降息预期没有影响.(完)

--编译 程琳;审校 王洋

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