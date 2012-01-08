〔东京汇市〕欧元亚洲盘初继续承压,德法首脑将举行会晤

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
2153GMT---欧元以震荡走势揭开周一亚洲市场序幕,此前有关国际货币基金组织(IMF)对希腊整顿财政能力失去信心的媒体报导,令欧元承压.
欧元/美元EUR=跌至1.2685,为至少2010年9月来首见,欧元/日圆EURJPY=跌至97.55,一度触及数十年新低.
欧洲困境损及中国经济增长,有传言称,中国将2012年经济增长率目标重新调整至7%,低於过去七年8%的目标水平.
萨科齐与梅克尔将於周一会晤,商讨如何增强稳定条约的规定,并为1月底举行的欧盟峰会做铺垫.有模糊传言称,梅克尔可能软化德国在发行欧元区共同债券问题上的立场,若果真如此,将是巨大的意外,并利好欧元.
美国非农就业报告出炉後,美元指数.DXY飙升至81.379,美元/日圆JPY=报77.87.
澳洲将於0230GMT公布11月零售销售,预计为增长0.3%,对市场降息预期没有影响.(完)
--编译 程琳;审校 王洋
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。