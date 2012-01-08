〔东京汇市〕欧元亚洲盘初继续承压,德法首脑将举行会晤

欧元/美元EUR=跌至1.2685,为至少2010年9月来首见,欧元/日圆EURJPY=跌至97.55,一度触及数十年新低.

欧洲困境损及中国经济增长,有传言称,中国将2012年经济增长率目标重新调整至7%,低於过去七年8%的目标水平.

萨科齐与梅克尔将於周一会晤,商讨如何增强稳定条约的规定,并为1月底举行的欧盟峰会做铺垫.有模糊传言称,梅克尔可能软化德国在发行欧元区共同债券问题上的立场,若果真如此,将是巨大的意外,并利好欧元.