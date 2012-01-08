《一周经济焦点》货运指标上升预示全球需求增大,为经济成长开启绿灯

* 全球运输指标小幅升高,预示2012年经济稳定增长

* 12月经济数据偏于正面

* 欧洲问题以及伊朗石油出口仍带来风险

* 贸易数据料显示经济存在薄弱点

路透1月8日电---计算一下公海上航行的集装箱货轮数量以及航空货运飞机起落的架次,这些都是预测全球经济前景的方法.而两项指标均预示未来几个月经济成长乏力,但并不会出现严重风暴.

美国就业岗位稳健增长,失业率降至将近三年来低点,且12月企业活动情况稳定,甚至预示全球经济成长可能在2012年初变得强劲--这与去年底的悲观预期相左,却令人欣慰.

欧洲仍然是最大的风险根源.如果意大利债务问题恶化,或欧盟领导人之间的政治分歧威胁到货币同盟的存在,那麽经济复苏可能受到破坏.本周几次欧盟会议将使欧元区重新成为关注焦点.

由伊朗核问题导致的油价上涨也给经济成长带来阴影.

但目前经济数据让人略感宽慰,表明逐步加强的美国经济复苏将支撑全球经济取得缓慢但稳定的增长.

"我想,我们意识到了情况会开始变得比预想略好,或至少不会出现急剧下滑,"巴克莱资本全球经济学家Tal Shapsa预期未来几个月的工业生产将会持稳.

摩根大通编制的12月全球制造业指数意外上升,从前月的52升至53,美国表现较好,中国和欧洲的萎缩速度也有所减慢.服务业指数亦增强.

作为贸易活动前瞻指标的船运指数也同样持稳.波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI在11月曾暴跌,现已经趋平,只是仍处在危机时期的低点附近.该指标通过衡量铁矿石,水泥,谷物等原材料大宗商品的运输费用,提供有关全球需求的前景展望.

同样地,由汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB衡量的一篮子全球大宗商品价格自12月中以来也小幅走高,甚至对近期油价上涨进行调整後亦是如此,表明2011年末对全球需求的一些悲观看法正在消散.

国际航空运输协会(IATA)公布全球航空货运量在前几个月萎缩後11月出现0.5%的增长,估计12月亦上升.联邦快递和联合包裹(优比速,UPS)称上月运输活动活跃,受来自亚洲的IPhone 4手机等消费电子产品运输需求推动,且假日季期间网上购物大幅增长.