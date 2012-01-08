版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 06:44 BJT

全球外汇市场1月9日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 澳洲11月零售销售终值.

-- - 法国总统萨科齐和德国总理梅克尔在柏林会晤.

0645 - 瑞士12月失业率.

0700 - 德国11月贸易收支及进出口数据.

0745 - 法国11月贸易收支.

0930 - 欧元区1月Sentix投资者信心指数.

1100 - 德国11月工业生产.

1500 - 美国12月就业趋势指数.

1740 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话.

2000 - 美国11月消费者信贷.

2145 - 新西兰11月建筑许可.

2350 - 日本一周资本流动数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐