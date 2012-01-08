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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 06:40 BJT

〔表格〕新西兰11月连续第四个月录得贸易逆差,进口增幅超过出口增幅

路透惠灵顿1月9日电---周一公布的数据显示,新西兰11月连续第四个月录得贸易逆差,进一步收窄一年顺差,因进口增幅超过出口增幅.

新西兰统计局数据显示,新西兰截至11月30日的一年贸易顺差为5.55亿新西兰元(合4.3亿美元).截至10月的一年贸易顺差为6.87亿新西兰元.

新西兰11月贸易逆差3.08亿新西兰元,10月为逆差2.28亿.新西兰贸易收支在8月跌入逆差,之前受对乳品的强劲需求推动连续七个月录得顺差.

月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)

11年11月 前月 上年同期

贸易收支 逆差3.08 逆差2.28(逆差2.82) 逆差1.77

出口 39.1 38.9 36.6

进口 42.2 41.1 38.4

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年度数据:(单位为亿新西兰元)

截至11年11月一年 截至11年10月一年 截至10年11月一年

贸易收支 顺差5.6 顺差6.9(顺差6.3) 顺差13.6

出口 472.5 469.9 431.2

进口 467.0 463.6 417.5

新西兰统计局称,12月数据将於1月27日公布.(完)

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--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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