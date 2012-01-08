〔表格〕新西兰11月连续第四个月录得贸易逆差,进口增幅超过出口增幅

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透惠灵顿1月9日电---周一公布的数据显示,新西兰11月连续第四个月录得贸易逆差,进一步收窄一年顺差,因进口增幅超过出口增幅.
新西兰统计局数据显示,新西兰截至11月30日的一年贸易顺差为5.55亿新西兰元(合4.3亿美元).截至10月的一年贸易顺差为6.87亿新西兰元.
新西兰11月贸易逆差3.08亿新西兰元,10月为逆差2.28亿.新西兰贸易收支在8月跌入逆差,之前受对乳品的强劲需求推动连续七个月录得顺差.
月度数据:(单位为亿新西兰元,括号内为初值)
11年11月 前月 上年同期
贸易收支 逆差3.08 逆差2.28(逆差2.82) 逆差1.77
出口 39.1 38.9 36.6
进口 42.2 41.1 38.4
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年度数据:(单位为亿新西兰元)
截至11年11月一年 截至11年10月一年 截至10年11月一年
贸易收支 顺差5.6 顺差6.9(顺差6.3) 顺差13.6
出口 472.5 469.9 431.2
进口 467.0 463.6 417.5
新西兰统计局称,12月数据将於1月27日公布.(完)
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--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
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