《综述》虽就业数据强劲,然美联储官员仍极力呼吁进一步刺激楼市

* 杜德利:需要帮扶"令人沮丧的缓慢复苏"

* 需要为房利美和房贷美祭出新政策--杜德利

* 罗森格伦认为存在买入更多抵押支持证券(MBS)的空间

* 可能为美联储今年的温和政策定调

记者 Jonathan Spicer; 编译 王洋/张若琪

路透新泽西1月6日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)三位高层官员周五极力呼吁对美国房地产市场推出更多刺激措施,称政府其它政策制定者以及美联储应该考虑各种措施来帮助楼市,以加快经济的复苏.

纽约联邦储备银行总裁杜德利、美联储理事杜克、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦分别在单独的演讲中警告,脆弱的楼市复苏可能会威胁美国整体经济的复苏.

而就在三位发表上述言论之前,政府公布了一份强劲的就业报告,为经济复苏加速提供了最新的佐证.