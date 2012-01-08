《综述》虽就业数据强劲,然美联储官员仍极力呼吁进一步刺激楼市

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 杜德利:需要帮扶"令人沮丧的缓慢复苏"
* 需要为房利美和房贷美祭出新政策--杜德利
* 罗森格伦认为存在买入更多抵押支持证券(MBS)的空间
* 可能为美联储今年的温和政策定调
记者 Jonathan Spicer; 编译 王洋/张若琪
路透新泽西1月6日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)三位高层官员周五极力呼吁对美国房地产市场推出更多刺激措施,称政府其它政策制定者以及美联储应该考虑各种措施来帮助楼市,以加快经济的复苏.
纽约联邦储备银行总裁杜德利、美联储理事杜克、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦分别在单独的演讲中警告,脆弱的楼市复苏可能会威胁美国整体经济的复苏.
而就在三位发表上述言论之前,政府公布了一份强劲的就业报告,为经济复苏加速提供了最新的佐证.
就在两天前,美联储就如何借助两家主要的政府运营抵押贷款公司-房利美FNM.P和房贷美FRE.P来扭转楼市的低迷,进行了艰苦论战.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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