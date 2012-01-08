《独家新闻》西方国家已制定石油释储应急计划,以防伊朗危机爆发

路透伦敦1月6日电---行业消息人士和外交官员告诉路透,西方国家本周制定了一项应急计划,一旦伊朗封锁霍尔木兹海峡,前者将释放创纪录水准的紧急储备来替代接近全部因为封锁而出现短缺的海湾石油.

他们表示,国际能源署(IEA)高级执行官员在周四讨论了一项有关从美国、欧洲、日本和其他进口国的国有石油储备中最多每日释放1,400万桶的现有计划.

该规模将超过IEA历史上最大释储规模的五倍,当时为了应对1990年伊拉克攻打科威特而大量释储.

根据计划,这种最大限度的释储将在一切联合行动的头一个月持续,其中包括每日约1,000万桶的原油和约400万桶的油品.

"这将形成应对霍尔木兹海峡封锁的必要和明智的对策,"一位欧洲外交官告诉路透,"如果有必要,计划实施不会花很长时间...也不太可能在(IEA)成员国内部引起争议."