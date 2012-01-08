〔欧洲金融〕IMF正在对希腊改革的能力失去信心--德国《明镜》周刊

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透柏林1月7日电---德国周刊(Der Spiegel)周六报导称,国际货币基金组织(IMF)正在对希腊整顿公共财政和降低债务的能力失去信心.
该刊引述IMF一份内部备忘录称,IMF认为希腊目前的重整计划并不充分,如要避免违约并达到其与债权人共同议定的目标,则必须采取新措施.
该杂志称,IMF认为希腊有三个选择:实施进一步的撙节举措,或民间债权人接受更大幅度的债券减值,或欧元区国家提供更多救援.
周六早些时候,德国财长朔伊布勒的一名顾问对希腊一家报纸称,希腊债务以旧换新计划中债券减值50%,这不足以令希腊走上可持续的道路.
银行业、投资基金与希腊就该国换债计划的商议已有数周,该计划旨在到2020年,将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比,由160%降至更加可控的120%,这也是对该国第二轮1,300亿欧元救援计划的关键内容.
《明镜》周刊称,120%的目标现在也受到质疑.该报表示,IMF强烈批评希腊结构性调整缓慢,尤其是税收和国家资产出售方面进展.(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
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