美国与加拿大经济指标预测--1月9日-1月16日****

基金产业：美国对冲基金1月创佳绩，因投资向金融和医药股倾斜
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
路透1月9日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------1月9日当周---------------------------------
1月9日(一)
1330 加拿大建筑许可 11月 -3.0% +11.9%
1500 美国就业趋势指数 12月 -- 103.7
2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加70.0 增加76.5
1月10日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月7日当周 -- +1.2%
1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 18.5 18.11
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月7日当周 -- +4.9%
1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 42.8
1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.4% +1.6%
趸售销售 +0.6% +0.9%
1月11日(三)
1200 美国抵押贷款指数 1月6日当周 -- 634.6
再融资指数 -- 3,448.3
1月12日(四)
1330 加拿大新屋价格 11月 +0.2% +0.2%
1330 美国零售销售(较上月) 12月 +0.3% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较上月) +0.3% +0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月7日当周 37.5 37.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.325
续请失业金人数(万人) 12月31日当周 359 359.5
1500 美国企业库存 11月 +0.4% +0.8%
1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字825 赤字1,373
1月13日(五)
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差450 逆差434.7
1330 美国进口物价 12月 -0.1% +0.7%
出口物价 +0.1% +0.1%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差5 逆差8.9
进口 -- 392.6
出口 -- 383.7
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月初值 71.5 69.9
现况指数 80.2 79.6
预期指数 65.0 63.6
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 1月6日当周 -- 120.2
-----------------------------------1月16日当周---------------------------------
1月16日(一)
暂无重要经济指标公布. (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
路透上海2月15日 - 中国银行间市场周三流动性收缩，七天及以上资金紧势更为明显， 此前很充裕的隔夜资金供给也趋于收敛；尽管央行今日对到期的MLF（中期借贷便利）进行 了续做，但公开市场连续大额净回笼的累加效应显现，其影响也在逐步发酵中。 交易员并指出，今日为存款准备金月中例行调整日，春节后需补缴的机构可能也较多， 导致资金需求有所升温；而MLF续做后，关注焦点仍为TLF（临时流动性便利）会否续做，但 目前市场对此预期普遍不太乐观。 “隔夜一大早还很泛滥，10点多以后感觉就没那么多了，净回笼的影响一点点出来了， 慢慢地向短期限传导。”华东一银行交易员称。 中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天 期200亿元，28天期500亿元，利率继续持稳。据此计算，单日净回笼1,400亿元。 据路透统计，逆回购存量也已从春节前1月22日20,100亿元的高点，回落至今日的6,750亿元 。 北京一基金交易员亦谈到，除了隔夜品种，其他期限资金都比较紧张，“春节后能回到 银行体系
路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(21日)招标发 行至多210亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述三期债中，三年和10年品种为国开行2016年第15期 和13期<CN1602 13=CFXS>的增发债，票面利率2.65%和3.05%。 五年期品种为该行2017年第一期绿色金融债，所募资金将用于环保、节能、清洁能源和 清洁交通等支持环境改善、应对气候变化的绿色项目投放。该期债可预发行交易，交易时间 为2月16日至2月20日。 具体发行条款如下： 2016年第15/13期增发债、2017年第一期绿色金融债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 2月21日09:30