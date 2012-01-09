欧洲经济指标预测--1月9日-1月16日****

基金产业：美国对冲基金1月创佳绩，因投资向金融和医药股倾斜
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
路透1月9日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月9日当周----------------------------------
1月9日(一)
0645 瑞士未经季节调整失业率 12月 3.2% 3.1%
经季节调整失业率 3.1% 3.0%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 11月 顺差120 顺差126
出口(较前月) +0.7% -3.6%
进口(较前月) +1.1% -1.0%
0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 逆差60 逆差63
进口(亿欧元) -- 420.75
出口(亿欧元) -- 358.27
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负24.2 负24.0
1100 德国总工业生产(较前月) 11月 -0.5% +0.8%
1月10日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 12月 +0.10% -1.60%
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 负19 负17
0745 法国工业生产(较前月) 11月 持平 持平
1月11日(三)
0800 德国全年国内生产总值(GDP) 12个月 +3.0% --
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差50 逆差45.5
对全球贸易收支(亿英镑) 逆差83 逆差75.6
1月12-17
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 12月 +0.2% +0.7%
(较上年同期) +3.1% +4.9%
1月12日(四)
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.7%
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.7% +0.7%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
HICP(较前月) 12月终值 +0.8% +0.8%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
0745 法国年度迄今预算(亿欧元) 11月 -- 赤字994.0
0745 法国经常账(亿欧元) 11月 -- 赤字45
0900 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 11月 -0.3% -0.9%
0900 意大利工业生产(较上年同期) 11月 -4.0% -4.2%
0930 英国工业生产(较前月) 11月 持平 -0.7%
(较上年同期) 11月 -2.2% -1.7%
制造业产出(较前月) 11月 -0.1% -0.7%
(较上年同期) 11月 -0.5% +0.3%
1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 -0.3% -0.1%
(较上年同期) 11月 +0.3% +1.3%
1200 英国央行量化宽松总体规模(亿英镑) 1月 2750 2750
英国央行利率决定 1月 0.50% 0.50%
1245 欧洲央行利率决定 1月 1.00% 1.00%
1月13日(五)
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 12月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) 9.15% +13.4%
产出物价(较前月) 持平 +0.2%
(较上年同期) +5.0% +5.4%
核心PPI产出物价(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 11月 逆差15 顺差11
--------------------------------1月16日当周----------------------------------
1月16日(一)
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.8%
(较上年同期) -- -2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 12月终值 -- +0.4%
(较上年同期) -- +3.3%
HICP(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.7%(完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
路透上海2月15日 - 中国银行间市场周三流动性收缩，七天及以上资金紧势更为明显， 此前很充裕的隔夜资金供给也趋于收敛；尽管央行今日对到期的MLF（中期借贷便利）进行 了续做，但公开市场连续大额净回笼的累加效应显现，其影响也在逐步发酵中。 交易员并指出，今日为存款准备金月中例行调整日，春节后需补缴的机构可能也较多， 导致资金需求有所升温；而MLF续做后，关注焦点仍为TLF（临时流动性便利）会否续做，但 目前市场对此预期普遍不太乐观。 “隔夜一大早还很泛滥，10点多以后感觉就没那么多了，净回笼的影响一点点出来了， 慢慢地向短期限传导。”华东一银行交易员称。 中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天 期200亿元，28天期500亿元，利率继续持稳。据此计算，单日净回笼1,400亿元。 据路透统计，逆回购存量也已从春节前1月22日20,100亿元的高点，回落至今日的6,750亿元 。 北京一基金交易员亦谈到，除了隔夜品种，其他期限资金都比较紧张，“春节后能回到 银行体系
路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(21日)招标发 行至多210亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述三期债中，三年和10年品种为国开行2016年第15期 和13期<CN1602 13=CFXS>的增发债，票面利率2.65%和3.05%。 五年期品种为该行2017年第一期绿色金融债，所募资金将用于环保、节能、清洁能源和 清洁交通等支持环境改善、应对气候变化的绿色项目投放。该期债可预发行交易，交易时间 为2月16日至2月20日。 具体发行条款如下： 2016年第15/13期增发债、2017年第一期绿色金融债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 2月21日09:30