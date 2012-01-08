(重温稿)〔中国金融〕对稳健货币政策适时适度调整,全力维护金融稳定--央行

路透北京1月8日电---中国人民银行周日表示,2012年将继续实施好稳健的货币政策,适时适度进行预调微调.同时,加强系统性风险监测、评估和处置,全力维护金融稳定,敏锐观察和跟踪分析国内外经济形势,做好应对预案,切实防范经济金融风险.

刊登在央行网站的新闻稿并称,要综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率等多种政策工具,合理运用宏观审慎性政策框架,按照总量适度、审慎灵活、定向支持的要求,调节好货币信贷供给,保持社会融资规模的合理增长.

同时,着力优化信贷结构,更好地服务实体经济发展.加强国家重点在建继建项目和保障性住房建设,对符合产业政策的企业特别是小型微型企业,对企业技术改造的信贷支持.

央行并称,深化金融机构改革,进一步推动大型商业银行完善现代金融企业制度;稳步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革;顺应市场需求,稳步扩大跨境人民币业务的品种和范围;进一步做好跨境贸易和投资人民币结算工作;做好人民币跨境流动监测和监管工作,探索个人跨境人民币业务;加快银行间市场产品创新和规范发展.

此外,继续深化外汇管理重点领域改革,防范跨境资本流动风险;扎实做好进出口核销改革;稳步推进资本项目可兑换;创新外汇储备运用方式,提高储备经营管理水平;进一步加强跨境资金流动监测预警.

此前,第四次全国金融工作会议於本周五至周六(6日-7日)召开.会议提出要实施好稳健的货币政策,进一步提高针对性、灵活性和前瞻性,保持社会融资规模合理增长.同时,要确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题.(完)

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