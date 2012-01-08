(重温稿)〔中国金融〕对稳健货币政策适时适度调整,全力维护金融稳定--央行

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京1月8日电---中国人民银行周日表示,2012年将继续实施好稳健的货币政策,适时适度进行预调微调.同时,加强系统性风险监测、评估和处置,全力维护金融稳定,敏锐观察和跟踪分析国内外经济形势,做好应对预案,切实防范经济金融风险.
刊登在央行网站的新闻稿并称,要综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率等多种政策工具,合理运用宏观审慎性政策框架,按照总量适度、审慎灵活、定向支持的要求,调节好货币信贷供给,保持社会融资规模的合理增长.
同时,着力优化信贷结构,更好地服务实体经济发展.加强国家重点在建继建项目和保障性住房建设,对符合产业政策的企业特别是小型微型企业,对企业技术改造的信贷支持.
央行并称,深化金融机构改革,进一步推动大型商业银行完善现代金融企业制度;稳步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革;顺应市场需求,稳步扩大跨境人民币业务的品种和范围;进一步做好跨境贸易和投资人民币结算工作;做好人民币跨境流动监测和监管工作,探索个人跨境人民币业务;加快银行间市场产品创新和规范发展.
此外,继续深化外汇管理重点领域改革,防范跨境资本流动风险;扎实做好进出口核销改革;稳步推进资本项目可兑换;创新外汇储备运用方式,提高储备经营管理水平;进一步加强跨境资金流动监测预警.
此前,第四次全国金融工作会议於本周五至周六(6日-7日)召开.会议提出要实施好稳健的货币政策,进一步提高针对性、灵活性和前瞻性,保持社会融资规模合理增长.同时,要确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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