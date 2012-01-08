日韩经济指标预测--1月9日-1月16日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透1月9日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月9日当周-----------------------------------
1月9日(一)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,464
外资投资日股(亿日圆) -- 卖超489
1月10日(二)
2300 韩国失业率 12月 -- 3.1%
2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 13,047.63
1月11日(三)
0500 日本领先指标(较上月) 11月 -- 持平
同时指标(较上月) -- +1.3
2350 日本银行放贷(较上年同期) 12月 -- +0.2%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 11月 -74.4% -62.4%
(亿日圆) 2,424 5,624
1月12日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 11月 -- +8.9%
0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 45.0
2100 韩国进口物价(较上年同期) 12月 -- +11.8%
出口物价(较上年同期) -- +5.4%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) -- -- --
外资投资日股(亿日圆) -- -- --
1月13日(五)
暂无重要指标公布
--------------------------------1月16日当周----------------------------------
1月15日(日)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差40
出口(较上年同期) -- +12.5%
进口(较上年同期) -- +14.0%
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 12月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
2350 日本机械订单(较上月) 11月 -- -6.9%
(较上年同期) -- +1.5%
1月16日(一)
0500 日本消费者信心指数 12月 -- 38.1
--编译 王洋;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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