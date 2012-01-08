《中国报摘》--中国证券报1月9日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝在全国金融工作会议上表示,要坚持金融服务实体经济的本质要求,提振股市信心.

* 其他:

--中国证监会主席助理朱从玖表示,证监会正在研究存量发行、增加网下认购比例、改进监管制度,研究取消现行制度中涉及公司价值实质性判断的内容等五大措施,抑制"新股热".

--中国人民银行行长周小川表示,存款保险制度此前的准备工作是有效的,可择机出台.另外,目前推进利率市场化的时机还不是太好.而人民币汇率浮动区间可进一步扩大.

--银监会主席尚福林在2012年监管工作会议上指出,未来要高度重视潜在的信用风险和流动性风险.此外要持续加强小微企业金融服务,积极推进机构准入、存贷比考核、资本计量以及不良贷款容忍度等方面的差异化监管政策"落地".

--保监会主席项俊波在全国保险监管工作会议上表示,今年要重点解决车险理赔难和寿险销售误导的问题,完善市场准入退出机制,争取税收政策推进个人延税型养老保险试点、巨灾保险和农业保险的发展.

--国土资源部部长徐绍史表示,2011年全年土地供应量同比增长37%,其中商品住房用地全年实际供应增长4%.今年将从严从紧投放年度建设用地计划指标,但对新开工保障房用地应保尽保.

--北京产权交易所日前公告称,首钢总公司及其下属公司龙赢投资有限公司将全部转让所持生命人寿保险股份有限公司5.52亿股股份,挂牌价格共计17.65亿元人民币.

--中国风能协会秘书长秦海岩透露,2011年国内风电新增装机容量预计将超过2,000万千瓦,同比增幅继续扩大,新增装机容量仍将是世界第一.不过,国家能源局新能源与可再生能源司副司长史立山在同一场合透露,去年风电发电量却远未达到预期目标.(完)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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