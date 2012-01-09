伊朗在接近阿富汗边境地区举行军演

基金产业：美国对冲基金1月创佳绩，因投资向金融和医药股倾斜
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰1月7日电---伊朗半官方的Fars通讯社报导称，伊朗周六在与阿富汗接壤的边境地区举行了军事演习。此前，伊朗在海湾地区的海军演习加剧了与西方国家的紧张关系，并推高了国际油价。
Fars通讯社报导称，伊朗革命卫队地面部队司令帕克波尔(Mohammad Pakpour)表示，此次演习“旨在提升伊朗边境地区的安全。”
伊朗革命卫队在海湾地区为期10天的海军演习周一结束，演习恶化了伊朗与美国的关系。美国总统奥巴马批准了对伊朗的石油制裁措施。
伊朗则威胁封锁霍尔木兹海峡，此举推高了国际市场油价；伊朗还发出警告，要求美国航母不要返回在波斯湾的基地。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
路透上海2月15日 - 中国银行间市场周三流动性收缩，七天及以上资金紧势更为明显， 此前很充裕的隔夜资金供给也趋于收敛；尽管央行今日对到期的MLF（中期借贷便利）进行 了续做，但公开市场连续大额净回笼的累加效应显现，其影响也在逐步发酵中。 交易员并指出，今日为存款准备金月中例行调整日，春节后需补缴的机构可能也较多， 导致资金需求有所升温；而MLF续做后，关注焦点仍为TLF（临时流动性便利）会否续做，但 目前市场对此预期普遍不太乐观。 “隔夜一大早还很泛滥，10点多以后感觉就没那么多了，净回笼的影响一点点出来了， 慢慢地向短期限传导。”华东一银行交易员称。 中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天 期200亿元，28天期500亿元，利率继续持稳。据此计算，单日净回笼1,400亿元。 据路透统计，逆回购存量也已从春节前1月22日20,100亿元的高点，回落至今日的6,750亿元 。 北京一基金交易员亦谈到，除了隔夜品种，其他期限资金都比较紧张，“春节后能回到 银行体系
路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(21日)招标发 行至多210亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述三期债中，三年和10年品种为国开行2016年第15期 和13期<CN1602 13=CFXS>的增发债，票面利率2.65%和3.05%。 五年期品种为该行2017年第一期绿色金融债，所募资金将用于环保、节能、清洁能源和 清洁交通等支持环境改善、应对气候变化的绿色项目投放。该期债可预发行交易，交易时间 为2月16日至2月20日。 具体发行条款如下： 2016年第15/13期增发债、2017年第一期绿色金融债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 2月21日09:30