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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 08:47 BJT

伊朗在接近阿富汗边境地区举行军演

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰1月7日电---伊朗半官方的Fars通讯社报导称，伊朗周六在与阿富汗接壤的边境地区举行了军事演习。此前，伊朗在海湾地区的海军演习加剧了与西方国家的紧张关系，并推高了国际油价。

Fars通讯社报导称，伊朗革命卫队地面部队司令帕克波尔(Mohammad Pakpour)表示，此次演习“旨在提升伊朗边境地区的安全。”

伊朗革命卫队在海湾地区为期10天的海军演习周一结束，演习恶化了伊朗与美国的关系。美国总统奥巴马批准了对伊朗的石油制裁措施。

伊朗则威胁封锁霍尔木兹海峡，此举推高了国际市场油价；伊朗还发出警告，要求美国航母不要返回在波斯湾的基地。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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