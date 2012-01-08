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市场报道 | 2012年 1月 9日 星期一 07:53 BJT

《外汇动态》欧元兑美元和日圆触及新低

2331GMT---欧元兑美元EUR=触及1.2668左右的日内低位,兑日圆EURJPY=R跌至97.32,新的负面消息令欧元承压.

捷克央行总裁Miroslav Singer接受报纸专访时表示,希腊应当退出欧元区并使其新货币贬值,除非欧洲愿意向希腊提供"大量"融资.[ID:nCT0496399]

欧元兑美元最新报1.2672,低於周五纽约尾段的1.2722.欧元兑日圆报97.37/50,也低於纽约市场的97.95.市场交投淡静,日本因假期休市.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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