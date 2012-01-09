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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 07:41 BJT

《美国重要政经日程》--1月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 全美独立企业联盟(NFIB)公布12月小企业景气指数.

1500 - 商务部公布11月趸售(批发)库存.

1500 - 劳工部公布月度职位空缺和劳工流动调查(Job Openings and Labor Turnover Survey).

1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券和52周期国库券.

1800 - 财政部标售三年期公债.

2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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