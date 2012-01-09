〔金砖国家〕1月6日股汇市收盘纵览

路透1月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月6日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.58%,报927.06点.
中国股市:沪综指小幅收高.市场希冀今日召开的全国金融工作会议出台利好政策,金融,有色及石化等权重股相继走强提振股指午盘翻红,但前期估值较高的小盘股仍继续补跌.分析人士认为,中小盘股目前正在加速下跌,短线看股指仍要反复考验2,100点附近支撑.但整体上看,近段来大盘加速探底的过程或将接近尾声.沪综指.SSEC收报2,163.395点,涨14.943点或0.7%,新年第一周累计收跌1.64%,为连续第九周下跌.[.SSCN]
香港股市:下跌,交投疲弱,金融股及地产股拖累大盘,因欧债疑虑重燃,但恒指本周仍勉强收涨.
恒生指数.HSI收低1.17%,报18,593.06点,但指数本周累计升0.86%.恒生国企指数.HSCE下跌1.51%,报9,987.33点,本周累计升0.51%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五小幅收跌,受隔夜美元指数强劲走升的带动.数据显示欧美经济呈现出越来越大的差距,这促使投资者更加亲睐美元,亦令人民币升值动力下降.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水419点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3514元.[CNY/CN]
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印度股市:周五尾盘收复盘中失地并小幅收高,结束连续两日的跌势,受助于权重股Reliance Industries的买盘.当日指标BSE指数.BSESN收高0.07%,报15,867.73点,盘中跌幅一度达到1.2%.逾一半的成分股收低.但该股指在周六的特别交易时段交投震荡并收低0.12%,金融类股领跌,场内机构投资者较少.周六指标BSE指数.BSESN收跌19点,报15,848.80点,半数成分股收低.该指标股指2011年下跌近25%,本周上涨约2.5%.[.BO]
印度汇市:印度卢比收高,本周亦收涨0.7%,因外国投资者买入印度债券,但分析师认为卢比短期内仍将承压.卢比兑美元INR=D2收报52.7150/7250,较周四收位52.98/99涨0.5%.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,423.700点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.44%,报763.80点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.09%,报31.9900卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.85%,报40.5850卢布.
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巴西股市:拉丁美洲股市新年首周录得涨幅,但围绕欧债危机的持续忧虑打压MSCI拉美股指.MILA00000PUS周五下跌.不过巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP小幅收高0.09%,报58,600.37点,创一个月来最大周涨幅.[ID:nN1E8050C1]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元全天大部分时间几无变动,但终场巴西雷亚尔兑美元BRBY跌0.56%,报1.8502,本周涨幅因此缩窄至0.28%.[ID:nL1E8C6BFX]
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南非股市:小幅收高,因一度受到重创的电信股MTN Group (MTNJ.J)和金矿股反弹.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.52%,报29,209.60点.综合指数.JALSH涨0.46%,报32,749.57点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元持稳,且全日基本处在区间交投,本周市场流动性偏低,因南非交易商进场缓慢.南非兰特兑美元ZAR=D3本地市场收报8.1867.[ZAR/](完)
--编译 侯向明;审校 张涛