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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 08:40 BJT

〔标题新闻〕12月24日止五周里美国消费类电子产品销售较上年同期减少5.9%至约95亿美元--NPD

注:NPD是市场研究公司NPD Group

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8C81X6]

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