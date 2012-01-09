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市场报道 | 2012年 1月 9日 星期一 09:06 BJT

〔瑞士金融〕央行决定对理事会成员自身账户交易的相应法规进行修订

路透苏黎世1月7日电---瑞士央行(SNB)周六称,将重新评估有关央行理事自身交易的监管规定.此前传出一宗围绕央行总裁希尔德布兰德的交易丑闻.

瑞士央行发表声明称,"对於扩大理事会(Enlarged Governing Board)成员利用自有账户进行涉及金融工具的交易,央行将在外部专家的协助下,对有关规章和指导方针进行全面修订."

瑞士央行称,理事会还决定,将由外部审计机构对扩大理事会全部六名成员在2009年1月1日至2011年12月31日期间所有交易进行审查.

声明并称,在监管规定修订完成之前,理事会成员以及可接触到机密信息的央行工作人员进行超过20,000瑞郎的外汇交易之前,必须获得央行合规部门主管的批准.

瑞士央行不得不公布内部道德准则和一份委托审查报告,因在央行为瑞郎汇率设定上限的几周前,希尔德布兰德的妻子Kashya进行了一宗引起争议的外汇交易.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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