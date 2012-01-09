《中国报摘》--金融时报1月9日

美国债市：公债收益率上涨，因美联储叶伦主席对延迟升息发出警告

* 叶伦主席在参议院发表鹰派证词 * 10年期美债收益率触及逾一周最高 路透纽约2月14日 - 美债收益率周二跳升，此前美国联邦储备理事会 (FED/美联储)主席叶伦称，等待太久升息不明智，她的讲话基调较投资者 预期的更鹰派。 叶伦称，美联储可能会在接下来的某次会议上升息，但她暗示特朗普 政府的经济政策存在相当大的不确定性。 叶伦称，推迟升息可能会使美联储决策委员会的升息步伐滞后于经济 的发展，最终导致其不得不匆忙升息。她表示，这可能会拖累经济滑入衰 退。 “当等待太久升息不明智的消息出来后，我们看见公债价格下跌，我 认为这是让大家做出反应的最大消息，”BMO Capital Markets美国利率 策略部门主管Ian Lyngen称。 指标10年期公债 价格尾盘下跌10/32，收益率报2.47%， 盘中升至2月3日以来最高的2.50%，收益率在此处寻获技术支撑。 五年期和30年期公债收益率差 下降至1