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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 08:16 BJT

《中国报摘》--金融时报1月9日

* 头版头条:

--国务院总理温家宝在全国金融工作会议上指出,从多方面采取措施,确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱,防止虚拟经济过度自我循环和膨胀,防止出现产业空心化现象.

* 其他:

--中国银监会主席尚福林在银监会2012年监管工作会议上说称,2012年银行业监管将坚决守住不发生系统性和区域性风险底线,全面布控表外业务风险,深化体制机制改革,确保小微企业和"三农"金融服务继续实现"两个不低於"目标.

--中国央行行长周小川表示,目前人民币汇率波动幅度在正负千分之五区间以内,未来随着资本流入流出相对均衡,扩大汇率波动幅度的条件会比较成熟,汇率的浮动区间可以进一步扩大,但并不意味着汇率的平均水平会呈现朝某一个方向上的明显的走势.

--用益信托工作室数据显示,2011年所有信托产品的平均预期年化收益率高达9.11%,其中房地产信托更是高达10.06%.业内人士指出,2012年房地产信托能否顺利兑付是信托行业能否顺利发展的关键,2012年的3月、6月、7月和8月为兑付高峰.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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