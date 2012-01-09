《中国报摘》--金融时报1月9日

《全球汇市》美元指数触及三周高位，因叶伦暗示可能会加快升息步伐
路透纽约2月14日 - 美元兑一篮子货币周二攀升至三周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表讲话后，投资者上调美国将加速升息的预期。
* 头版头条:
--国务院总理温家宝在全国金融工作会议上指出,从多方面采取措施,确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱,防止虚拟经济过度自我循环和膨胀,防止出现产业空心化现象.
* 其他:
--中国银监会主席尚福林在银监会2012年监管工作会议上说称,2012年银行业监管将坚决守住不发生系统性和区域性风险底线,全面布控表外业务风险,深化体制机制改革,确保小微企业和"三农"金融服务继续实现"两个不低於"目标.
--中国央行行长周小川表示,目前人民币汇率波动幅度在正负千分之五区间以内,未来随着资本流入流出相对均衡,扩大汇率波动幅度的条件会比较成熟,汇率的浮动区间可以进一步扩大,但并不意味着汇率的平均水平会呈现朝某一个方向上的明显的走势.
--用益信托工作室数据显示,2011年所有信托产品的平均预期年化收益率高达9.11%,其中房地产信托更是高达10.06%.业内人士指出,2012年房地产信托能否顺利兑付是信托行业能否顺利发展的关键,2012年的3月、6月、7月和8月为兑付高峰.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透纽约2月14日 - 美元兑一篮子货币周二攀升至三周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表讲话后，投资者上调美国将加速升息的预期。
* 叶伦主席在参议院发表鹰派证词 * 10年期美债收益率触及逾一周最高 路透纽约2月14日 - 美债收益率周二跳升，此前美国联邦储备理事会 (FED/美联储)主席叶伦称，等待太久升息不明智，她的讲话基调较投资者 预期的更鹰派。 叶伦称，美联储可能会在接下来的某次会议上升息，但她暗示特朗普 政府的经济政策存在相当大的不确定性。 叶伦称，推迟升息可能会使美联储决策委员会的升息步伐滞后于经济 的发展，最终导致其不得不匆忙升息。她表示，这可能会拖累经济滑入衰 退。 “当等待太久升息不明智的消息出来后，我们看见公债价格下跌，我 认为这是让大家做出反应的最大消息，”BMO Capital Markets美国利率 策略部门主管Ian Lyngen称。 指标10年期公债 价格尾盘下跌10/32，收益率报2.47%， 盘中升至2月3日以来最高的2.50%，收益率在此处寻获技术支撑。 五年期和30年期公债收益率差 下降至1
路透纽约/伦敦2月14日 - 黄金周二从盘中高位回落，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。