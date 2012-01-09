〔中国经济〕企业景气和信心指数温和回落,经济无大幅下滑可能--统计局

路透北京1月9日电---中国国家统计局近日发布调查报告称,去年四季度中国企业景气指数和企业家信心指数环比均有所回落,但仍保持在景气区间,多数企业景气状态良好,今年经济不存在大幅度下滑的可能性.

统计局网站发布新闻稿并称,2011年四季度中国企业景气指数为28.2,比三季度回落5.2点,持续位於景气区间;同期企业家信心指数为122.0,比三季度回落7.4点,但连续12个季度位於景气区间.

新闻稿援引该局中国经济景气监测中心副主任潘建成称,"当前国民经济尽管出现增速下滑苗头,但总体上仍处於正常区间...可以说,2012年的经济,或许会增长得更慢,但会更稳健、更协调."

此前中国国务院总理温家宝在湖南进行经济调研时称,经济增速将面临下行压力.从全国来说,一季度可能比较困难.[ID:nCT0493825]

潘建成通过比较解释称,调查结果显示目前企业经营"不佳"的比重仅为12.0%,对宏观形势判断"不乐观"的企业家比重也只占13.8%,均为少数,多数企业景气状态良好.

"目前的景气回落还是温和的,不同於三年前的大幅跳水,不代表经济出现明显下滑,事实上这种温和的回落一定程度上也是符合宏观调控预期的."他续称.

潘建成并从行业差异分析称,房地产行业今年以来景气状况逐季明显回落,四季度景气指数为107.2,为所有行业中最低,接近景气临界点,一定程度上体现了房地产调控的成果.

而反映消费需求的批发和零售业、社会服务业、住宿和餐饮业的景气指数表现出相当的稳定性,今年以来分别在150左右、137左右和130左右浮动,处於比较景气状态,说明国内消费需求的平稳增长格局没有改变.

"我们应该把更多的目光关注在经济转型上,而不是经济增长速度上...(四季度)信息传输计算机服务和软件业以及批发零售贸易业、社会服务业的景气指数明显高於工业景气指数...表明过去经济增长过度依赖投资和工业的发展模式正在悄悄发生变化."他表示.

路透综合22家机构预测中值结果显示,中国2011年第四季度的GDP将放缓至8.7%,之前第三季度为9.1%.[ID:nCN1321558]

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