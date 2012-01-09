《全球重要经济事件一览表》--1月9日-1月16日

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1月9日(一)
柏林--法国总统萨科齐同德国总理梅克尔会晤.
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大扶轮社发表有关经济前景的讲话(1740).
华盛顿--第五届世界银行合约储蓄会议(至1月11日).
1月10日(二)
北京--美国财政部长盖特纳访问中国(至1月11日),并会晤中国副总理王岐山.
布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将在新年研讨会就欧洲共同债券发表讲话(1400).
新德里/曼谷/仰光--日本经济产业大臣枝野幸男将出访印度、泰国和缅甸(至1月14日).
俄亥俄州伍斯特--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就劳动力市场问题发表讲话(1610).
华盛顿州温哥华市--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在克拉克郡经济预测早餐会上发表讲话(1530).
密苏里州堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在中部交流所(Central Exchange)发表有关"2012年经济展望"的讲话(1800).
1月11日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布经济景气状况褐皮书.
柏林--德国总理梅克尔和意大利总理蒙堤将举行欧元区危机磋商.
北京--美国财政部长盖特纳会晤中国副总理王岐山.
日内瓦--世界经济论坛发布2012年全球风险报告.
伦敦--英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议(至1月12日).
伊利诺伊州森林湖城(LAKE FOREST, IL)--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在森林湖城与布勒夫湖扶轮社演讲,主题为"当前经济前景"(1340).
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚州非营利中心就经济前景演讲(1400).
纽约州罗切斯特--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在罗切斯特大学西蒙商学院等举办的第33届年度经济研讨会上就经济前景发表讲话(1730).
1月12日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,之後将公布利率决定并召开新闻发布会.
东京--美国财政部长盖特纳访问日本,并会晤日本首相野田佳彦和财务大臣安住淳.
伦敦--英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议(最後一日).
巴黎--惠誉公布欧洲主权国家、银行业和其他借贷方的债信评等展望(0645).
1月13日(五)
里奇蒙--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在里奇蒙风险管理协会年度经济展望会议上,发表有关"2012年1月经济前景"的演讲(1745).
印第安纳州卡梅尔--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在印第安纳州银行家协会"2012年经济前景论坛"发表演讲(1800).
加州圣巴巴拉市--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克将在加州银行家协会银行总裁研讨会上发言(1610).
1月14日(六)
雅典--来自欧盟和国际货币基金会(IMF)的一组检查人员将到访希腊,并对整改进程展开检验(至1月16日).
1月16日(一)
东京--日本央行总裁白川方明料将在分行经理会议上致开幕词.日本央行还将公布地区经济评估报告.
巴黎--法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)将在科法斯(Coface)国家风险研讨会上演讲(1130).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校 杜明霞
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