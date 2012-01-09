《新兴市场重要经济事件预告》--1月9日-1月16日

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1月9日(一)
华盛顿--第五届世界银行合约储蓄会议(至1月11日).
墨西哥城--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚访问墨西哥(至1月13日).
1月10日(二)
北京--美国财政部长盖特纳访问中国(至1月11日),并会晤中国副总理王岐山.
新德里/曼谷/仰光--日本经济产业大臣枝野幸男访问印度,泰国和缅甸(至1月14日).
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至1月11日).
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决议会议.
马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.
1月11日(三)
北京--美国财政部长盖特纳会晤中国副总理王岐山.
日内瓦--世界经济论坛发表2012年全球风险报告.
华沙--波兰央行货币政策会议(最後一日).
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策委员会会议.
1月12日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後发表利率声明和举行新闻发布会.
雅加达--印尼央行理事会会议.
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在世界银行和印度国际经济关系研究理事会主办的增长和包容性:理论和运用前景的会议上,发表有关"食品通胀:推动因素和政策影响"的讲话.
利马--秘鲁央行议息会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报(2011年12月).
圣地亚哥--智利央行货币政策会议.
1月13日(五)
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
1月16日(一)
暂无新兴市场重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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