《中国债券市场每日交易备忘》--1月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国二滩水电开发公司15亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA+),工行和农行主承
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二、新债上市:
阳泉煤业集团9亿元五年期中期票据1282002,票面利率5.13%
江苏苏豪控股集团10亿元三年期中票1282001,票面利率6.77%
湖州交通投资集团5亿元五年期中票1282004,票面利率7.48%
云南冶金集团8.5亿元五年期中票1282003,票面利率6.42%
中石油集团200亿元九个月期超短融011201001,票面利率4.45%
杭州萧山水务集团3亿元一年期短融041265001,票面利率7.80%
中纺集团10亿元一年期短融041269001,票面利率5.90%
粤水电(002060.SZ)2亿元一年期短融041261001,票面利率7.50%
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三、缴款:
太仓资产经营投资公司9亿元七年期固息债1180201,票面利率8.25%
东北轻合金公司1亿元一年期短融
宁波交投控股公司10亿元五年期中票1282005
新疆投资发展集团2.5亿元一年期短融
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四、还本付息:
中山公用(000685.SZ)6亿元一年期短融1181002到期兑付,票面利率4.75%
山东魏桥创业集团10亿元一年期短融1181003到期兑付,票面利率4.65%
鞍钢股份(000898.SZ)(0347.HK)30亿元一年期短融1181004到期兑付,票面利率4.18%
广东物资集团6亿元一年期短融1181005到期兑付,票面利率4.75%
财政部117.60亿元六个月期国债119903到期兑付,参考收益率3.6632%
山东微山湖矿业公司7亿元10年期投资人选择权(5+5)企业债1180005付息,票面利率7.99%
广东广业资产经营公司17亿元七年期投资人选择权(5+2)企业债1180006付息,票面利率5.80%
江西煤炭集团5亿元10年期企业债088001付息,票面利率6.20%
国开行200亿元20年期金融债090206付息,票面利率4.60%
华润电力投资公司33亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080001付息,票面利率4.70%
华润电力投资公司5亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080002付息,票面利率4.95%
国开行200亿元五年期浮息金融债(3个月SHIBOR基准)110221付息,基本利差-0.15%
中国电力投资集团10亿元五年期中票0982001付息,票面利率3.90%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上强调,要坚持金融服务实体经济的本质
要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.[ID:nCH0092873]
--中国总理温家宝在全国金融工作会议上指出,要实施好稳健的货币政策,进一步提高针对
性、灵活性和前瞻性,保持社会融资规模合理增长.[ID:nCH0092875]
--中国人民银行周日表示,2012年将继续实施好稳健的货币政策,适时适度进行预调微调.同
时,加强系统性风险监测、评估和处置,全力维护金融稳定,敏锐观察和跟踪分析国内外经济形
势,做好应对预案,切实防范经济金融风险.[ID:nCN1325018]
--中国人民银行周日公布数据显示,2011年12月新增人民币贷款6,405亿元,高於此前路透6,000
亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.6%,同样高於此前12.7%
的路透调查中值.[ID:nCN1324970]
==============================================================================(完)
--整理 周晓峰/曾菱; 审校 李宏薇