《中国股市盘前看点》--1月9日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区1月Sentix投资者信心指数

--美国12月就业趋势指数

**宏观经济和政策面**

--中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上强调,要坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.他还指出,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.[ID:nCH0092873][ID:nCH0092875][ID:nCH0092879]

--中国人民银行周日表示,2012年将继续实施好稳健的货币政策,适时适度进行预调微调.同时,加强系统性风险监测、评估和处置,全力维护金融稳定,敏锐观察和跟踪分析国内外经济形势,做好应对预案,切实防范经济金融风险.[ID:nCN1325018]

--中国证监会主席助理朱从玖表示,证监会正在研究存量发行、增加网下认购比例、改进监管制度,研究取消现行制度中涉及公司价值实质性判断的内容等五大措施,抑制新股热.[ID:nCN1325138]

**重点行业和公司**

--国土资源部部长徐绍史表示,2011年全年土地供应量同比增长37%,其中商品住房用地全年实际供应增长4%.今年将从严从紧投放年度建设用地计划指标,但对新开工保障房用地应保尽保.

--中国保险监督管理委员会主席项俊波称,2011年全国实现保费收入1.43万亿元人民币,同比增长10.4%;保险公司总资产达到5.9万亿元.[ID:nCN1325184]

--中国风能协会秘书长透露,2011年国内风电新增装机容量预计将超过2,000万千瓦,同比增幅继续扩大.不过,国家能源局新能源与可再生能源司副司长史立山在同一场合透露,去年风电发电量却远未达到预期目标.

**海外动向**

--美国股市三大股指在2012年第一周录得上涨,但上周五道指和标普500指数收跌,美国12月失业率跌至近三年低位的消息未能引发投资者买兴.道琼工业指数下跌55.78点,或0.45%,至12,359.92点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线向下考验2,100点支撑.(完)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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