《中国报摘》--其他报纸重要消息1月9日(I)

**上海证券报**
--中国央行公布数据显示,2011年全年跨境贸易人民币结算业务累计发生2.08万亿元人民币,直接投资人民币结算业务累计发生1,109亿元.
--央行货币政策委员李稻葵指出,在未来若干年内,整个宏观经济政策的取向,都应该是紧货币、宽财政,因为目前我国社会整体货币存量水平并不紧张,而是处於较高水平.去年中国货币存量占GDP比重为180%,是世界上最高的国家.
**人民日报**
--北京近日首次发布本市PM2.5浓度趋势的研究性结果:过去10年,PM2.5年均浓度呈下降趋势,从2000年的100-110微克/立方米,到2010年的70-80微克/立方米,十年来下降约三分之一.然而,按照即将颁布实施的"新国标",2010年的年均值仍超标一倍.
--审计署审计长刘家义表示,2012年全国审计机关要加强对权力运行的监督和制约,密切关注经济社会运行中的突出矛盾和风险,严肃揭露和查处重大违法违规问题和经济犯罪案件,尤其要推动以民生为重点的社会建设,做好社会保障资金审计等重大项目.
--国土资源部近日发布通知,要求各地严格规范城乡建设用地增减挂钩试点,坚持项目管理、封闭运行,凡集体组织和农民不同意的,不得强行开展,严禁强拆强建、强迫农民住高楼.坚决防止片面追求增加城镇建设用地指标的倾向,坚决防止侵害农民权益.
--北京市住房和城乡建设委员会上周六表示,"北京市住建委内部人士表示住房限购年限即将有所调整"的媒体报导不实,北京将继续深入做好房地产调控各项工作,促进房价合理回归和房地产市场健康发展.
--史上最大规模春运启动,铁路售票官网日均点击10亿次,首日全国道路客运量7,142万人次,民航预计75万人次,铁路预计超500万人次.
--国家电网公司年度工作会消息,2011年该公司电网投资达到3,019亿元,为近年来首次超过3,000亿元;一批输电大通道工程、新能源外送工程和科技引领示范工程建成投运,其中特高压输电创造多项世界纪录,大大加快了中国智能电网建设步伐.
**第一财经日报**
--新华保险(601336.SS)(1336.HK)公告称,接到联席全球协调人通知,决定部分行使超额配售选择权,额外发售258.66万股H股.
--面对华润雪花、百威英博、燕京啤酒等巨头的围攻,金星啤酒副董事长张峰表示,谋求上市或寻求战略投资,将是未来金星啤酒不得不面临的局面,但出让的股份不会超过30%.
--北汽集团2011年共销售汽车154.1万辆,同比增长2.7%;营收突破2,000亿元,实现利润157.7亿元,同比增长46.1%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/邵晓忆 ; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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