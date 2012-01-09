〔中国金融〕信贷政策对实体经济支持不够及时有力,抑制以钱炒钱--总理(更新版)

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8651元附近
路透上海2月15日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8651元附近，较上日升值约155点。
(新增细节及背景)
* 信贷政策与产业政策结合不够紧密
* 对实体经济支持不够及时及力
* 确保资金投向实体经济
* 要抵制以钱炒钱的创新
路透北京1月9日电---中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上,再度呼吁要加强信贷对实体经济的支持.他指出要坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.
他称,中国金融领域还存在一些突出问题和潜在风险,包括信贷政策与产业政策结合得还不够紧密,对实体经济的支持还不够及时有力.
金融脱离实体经济太远是金融危机发生的主要原因之一.但如何正确区分哪些是脱离实体经济的金融活动也并非易事.
此前,中国央行行长周小川在财经年会上就这一问题也谈了不少.他举例称,要回答清楚哪些是脱离实体经济的金融活动也不容易,比方说金融业之间相互融资,一部分是正常融资,但也有一部分是金融业内部循环.
温家宝表示,要把握发展实体经济这一坚实基础,从多方面采取措施,确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题.要防止虚拟经济过度自我循环和膨胀,防止出现产业空心化现象.
他称,要坚持市场配置金融资源的改革导向,进一步明确政府作用的领域和边界,做到该放的坚决放开、该管的切实管好,激发各类金融市场主体的活力.
"创新与监管要协调发展,支持金融组织创新、 产品和服务模式创新,提高金融市场发展的深度和广度,同时要防止以规避监管为目的和脱离经济发展需要的'创新'."他在会上指出.
他表示,要坚持把防范化解风险作为金融工作生命线,加强金融监管和调控能力建设,严厉打击金融犯罪,加强金融机构网络信息安全.坚持自主渐进安全共赢的开放方针,在确保国家经济金融安全的基础上提高金融对外开放水平.
这是第四次中国召开的全国金融工作会议,1月6-7日在北京召开.(完)
--发稿 毕晓雯; 审校 林高丽
路透上海2月15日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8651元附近，较上日升值约155点。
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路透上海2月14日 - 人民币兑美元即期周二早盘微跌，跌幅较盘初收窄，中间价反弹脱离四周低点。交易员指出，今早中国1月通胀数据虽超预期但对汇市影响非常有限，市场更多受客盘结售汇影响，自营机构亦无意推低人民币汇价，短期汇价料维持区间宽幅震荡，等待美联储主席叶伦国会证词。