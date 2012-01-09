〔香港新股〕鑫桥联合融资租赁拟2月启动上市发行,募约2亿美元--IFR

路透1月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，鑫桥联合融资租赁计划於2月启动香港上市发行，募集资金约2亿美元。交银国际和摩根大通(JPM.N)负责安排是次交易。

该公司可能成为今年最早试水香港IPO市场的公司之一。鑫桥是一家由商务部批准的外商独资的融资租赁公司。(完)