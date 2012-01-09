《热点透视》与GDP挂钩的债券料为投资人提供相对安全的选择

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 洪曦

路透伦敦1月6日电---金融危机告诉我们,所有主要投资品种的结构都存在严重问题.一种新型投资工具--回报随国内生产总值(GDP)变化的债券,可能相对较为令人满意.

下面就来看看当前投资工具中存在的问题.普通固定收益证券实质回报往往会受到通货膨胀的侵蚀.此外,这类债券诱使投资人在经济较好时期采用过高的杠杆,而在经济衰退时期又会加大违约的可能性.与通货膨胀挂钩的债券,顾名思义,可以保护投资者回报不受通胀加剧的损害.不过,这种债券几乎无法从经济扩张中获利.股票能够提供成长,但风险较高.

名义GDP构成了一个极佳的投资基础.它同时反映通胀与实质经济成长,因此兼具通胀保值债券和股票的长处.作为全国性指标,名义GDP比支撑股价的企业获利更稳定,也更容易预测,而且二者大致同步成长.此外,由於名义GDP与经济保持同样的周期性变化,因此与其他固定收益债券相比,更不容易让举债变得更加诱人或者不堪重负.

提倡这一概念的经济学家罗伯特•希勒(Robert Shiller)提出了其称为"trill"的投资工具(这个名称归功于共同作者Mark Kamstra).它发放的年度票息相当於上年GDP的万亿分之一(以美国GDP来计算,2012年票息约为14美元).

无论是企业还是主权国家都能发售与GDP挂钩的债券.与市场上的所有投资工具一样,投资者可以决定愿意为预期回报支付多高价格.同时,和股票一样,trill的收益与价格可以变化.而像债券一样,如果trill无法支付票息,也会面临违约的一切严重後果.

曾发行过一些"trill",但只有已经违约的国家发行过.实际上,目前有传言称,对重组後的希腊债券引入GDP调整因素.这种债券若要取得成功,债券投资人必须为了获得实质保证而放弃一些名义确定性.交易商和资产经理也必须开发新的定价模型.然而,与GDP挂钩的债券可能有利於发行人和投资者双方,同时表明过去几年的金融危机也能结出善果.(完)