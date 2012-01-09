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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 09:46 BJT

〔离岸人民币〕中国银行香港分行一年期点心存款证增发至8亿元--IFR

路透1月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大外汇业务银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)的香港分行发行一年期点心存款证，已增发至8亿元人民币（1.25亿美元）,最初推出时为6.5亿元人民币，票息定於2.5%。

汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)牵头该交易。缴款日为1月12日。

中国银行香港分行和中国银行（香港）(2388.HK)2011年合计发行197.61亿元人民币存款证，其中181.2元在2012年内到期。(完)

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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽

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