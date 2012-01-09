〔离岸人民币〕中国银行香港分行一年期点心存款证增发至8亿元--IFR

路透1月9日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大外汇业务银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)的香港分行发行一年期点心存款证，已增发至8亿元人民币（1.25亿美元）,最初推出时为6.5亿元人民币，票息定於2.5%。