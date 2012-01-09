〔中国房地产〕今年将从严从紧投放年度建设用地计划指标--国土部

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透北京1月9日电---中国国土资源部部长徐绍史周六称,今年将从严从紧投放年度建设用地计划指标,大力推进高标准基本农田建设,以最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度统筹保发展,促进经济发展方式转变.
新华社报导援引徐绍史称,2012年将加强土地调控保障科学发展用地,从严从紧投放年度建设用地计划指标;深化耕地保护新机制建设,做到严而又严,大力推进节约集约用地.
他并称,今年将大力推进高标准基本农田建设,建设1亿亩高标准基本农田;探索完善土地整治中建设用地指标配置、土地增值收益分配、农民土地权益保障等方面政策,强化全覆盖、全过程监管.
此外,做好保障性住房和普通商品房用地供应,国务院批准用地城市必须在2月底前对保障性住房用地单独组卷申报,审查通过的用地由部安排计划指标,4月底前完成用地审批.
报导援引数据称,2011年全国安排新增建设用地计划指标同比增长16.25%,全年土地供应量同比增长37%;实现补充耕地480万多亩.1,000万套保障房应保尽保,商品住房用地全年实际供应145万亩,同比增长4%.
中国住房和城乡建设部此前已和各地方政府签订2012年保障房建设"军令状",开工总量基本确定在700万套,竣工总量确定为400万套.[ID:nCN1303596](完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)