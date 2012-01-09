〔新闻稿〕中国12月新增人民币贷款6,405亿元,M2同比增13.6%--央行

(以下为中国人民银行1月8日发布的2011年12月份金融统计数据报告)
一、广义货币增长13.6 %，狭义货币增长7.9%
年末，广义货币(M2)余额85.16万亿元,同比增长13.6%，比11月末高0.9个百分点；狭义货币(M1)余额28.98万亿元,同比增长7.9%，比11月末高0.1个百分点；流通中货币(M0)余额5.07万亿元,同比增长13.8%。全年净投放现金6161亿元，同比少投放214亿元。
二、全年人民币贷款增加7.47万亿元，外币贷款增加882亿美元
年末，本外币贷款余额58.19万亿元，同比增长15.7%。人民币贷款余额54.79万亿元，同比增长15.8%，比11月末高0.2个百分点，比上年末低4.1个百分点。全年人民币贷款增加7.47万亿元，同比少增3901亿元。分部门看，住户贷款增加2.42万亿元，其中，短期贷款增加9519亿元，中长期贷款增加1.46万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加5.04万亿元，其中，短期贷款增加2.78万亿元，中长期贷款增加2.10万亿元，票据融资增加112亿元。12月份，人民币贷款增加6405亿元，同比多增1823亿元。年末外币贷款余额5387亿美元，同比增长19.6%，全年外币贷款增加882亿美元。
三、全年人民币存款增加9.63万亿元，外币存款增加494亿美元
年末，本外币存款余额82.67万亿元，同比增长13.5%。人民币存款余额80.94万亿元，同比增长13.5%，比11月末高0.4个百分点，比上年末低6.7个百分点。全年人民币存款增加9.63万亿元，同比少增2.29万亿元。其中，住户存款增加4.72万亿元，非金融企业存款增加2.56万亿元，财政性存款减少300亿元。12月份，人民币存款增加1.43万亿元，同比多增4462亿元。年末外币存款余额2751亿美元，同比增长19.0%，全年外币存款增加494亿美元。
四、银行间市场利率回落
全年银行间市场人民币交易累计成交196.54万亿元，日均成交7861亿元，日均成交同比增长9.5%。
12月份银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.33%，比11月份低0.16个百分点，比上年同期高0.41个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.37%,比11月份低0.15个百分点，比上年同期高0.25个百分点。
五、全年跨境贸易人民币结算业务累计发生2.08万亿元，直接投资人民币结算业务累计发生1109亿元
初步统计，2011年以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别累计发生1.56万亿元、5212.7亿元、201.5亿元、907.2亿元。
注1：当月数据为初步数。
注2：年末贷款余额及增量已扣除历史政策性财务挂帐924亿元。
注3：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。(完)
--整理 冉莹; 审校 乔艳红