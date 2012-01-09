《综述》中国金融会议强调服务实体经济优先,稳健货币政策将审时度势

* 中央金融工作会议明确金融优先服务实体经济

* 料将加快解决小微企业融资难、融资贵问题

* 央行:稳健货币政策须据形势适时适度调整

作者 沈燕/赵红梅

路透北京1月9日电---中国五年一次的全国金融工作会议明确强调优先支持实体经济,以还原金融业本质.这或许缘于中国需要应对经济下行压力以迎接政府换届,更是直指全球金融危机後逐渐暴露的金融与实体经济脱机的病灶.

延续两年的稳健货币政策,在外界对其2011年"名稳健实偏紧"的褒贬不一中,2012年如何更多体现对实体经济的支持,发挥货币政策在宏观调控中审时度势的正面功效更是一场功力考验.

"此次会议在'两端'着墨较多,一端是共识早已形成的、此前已在推进的工作;另一端则是更为提纲挈领的原则.总体是力图使其具备更多包容性,从而为下届政府预留足够空间."兴业银行首席经济学家鲁政委称.

在今年1月6-7日第四次全国金融工作会议上总结了金融危机的教训,要求加强信贷对实体经济的支持.牢牢把握发展实体经济这一坚实基础,从多方面采取措施,确保资金投向实体经济.

一位不愿署名的宏观经济分析人士称,"新的改革议题较少,能明确的也就是统一债市、提振股市信心和放宽金融准入这三项...,最重要的利率市场化改革提都没提,缺乏亮点."

中国银行首席经济学家曹远征则认为,是次会议比历届有很大突破,方向上发生扭转和变化,显现出沉稳基调和"承上启下"意味.

"过去是就金融谈金融业,这次不再拘泥于金融机构之间,而是强调金融强调服务实体经济,更侧身于深化金融改革,在方向上发生扭转和变化,"曹远征接受路透采访认为,此次也是汲取了全球金融危机和欧债危机的教训,给出了未来中国金融发展的方向.

中国於1997年、2002年以及2007年初召开的前三次金融工作会议,以规划银行业等金融机构改制,金融监管改革等具体议题为重点.此次会议则重在把握原则方向,提出放宽准入，鼓励、引导和规范民间资本进入金融服务领域.加强货币政策与财政政策、监管政策、产业政策的协调配合.

**金融回归本质:服务实体经济**

2007年美国次贷危机在2008年末引发全球金融海啸和经济衰退,最初於2010年曝光的欧债危机则在去年愈演愈烈,至今硝烟未散.过去五年的外部危机促使中国政府引以为戒,反思金融泡沫化和实体经济空心化之害.

有鉴於此,温家宝在会议上呼吁:"有效解决实体经济融资难、融资贵问题,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱,防止虚拟经济过度自我循环和膨胀,防止出现产业空心化现象."

中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇对此表示赞同,"金融发展不能过犹不及、剑走偏锋、自弹自唱,对中国而言,金融在服务实体经济中也存在创新不足,鼓励金融业针对实体经济创新,但要把握风险."

他还认为,中国未来一段时间将更注重于现有体制完善,特别是对监管机制和协调机制的完善.

事实上,在中国历次的宏观调控政策选择中,侧重於总量调控的货币政策往往被赋予着更多的调控职能,过於倚重"资金闸门"的调节掌握经济"热与冷"的温度,也使得外界对中国金融业监管过度,创新不足的批评声不绝于耳.

曹远征认为,这次会议预示着金融领域会有很多变化出现,如金融机构支持小微经济,料会有突破传统金融的新贷款技术普及、更专业灵活的中小金融机构、民间金融阳光化、利率市场化.

去年,受偏紧的信贷影响,中国民间经济最活跃的温州出现资金链断裂,诸多中小企业主纷纷跑路.中国总理温家宝10月在温州考察时就指出,重视资金链断裂问题,并明确提出要认真落实并完善对小微企业贷款的差异化金融监管政策.

鲁政委分析称,解决"融资难"是早有提出,而解决"融资贵",则是首次见诸官方文件,若通过"坚持市场配置金融资源的改革导向",就自然是指要通过利率市场化来加以解决.

此外,温家宝提到要"建立金融业统一征信平台",这一提法并未用"健全"或"完善"等措辞.在各位经济人士来看,中国央行此前针对企业和个人建立的征信系统平台,未来将在内容和功能上增强.

**稳健货币政策将适时适度调整**

基於中国经济目前下行压力明显加大,以及世界经济复苏难乐观的的背景下,中国稳健的货币政策如何更多体现在支持实体经济上,以及政策如何拿捏,中国央行行长周小川的回应显然最具权威.

"稳健一词覆盖面比较大,中央经济工作会议特别强调宏观政策要有灵活性,针对性,同时加强科学性,前瞩性,有效性,我们会密切观察国际国内形势的发展,进行适时适度的调整."周小川在回答外界关注的热点时称.

"今年又逢地方政府换届,各地推动城镇化、工业化的热情都很高,对通货膨胀仍不能掉以轻心.这些问题相互交织和叠加,使宏观调控面临更多'两难'选择."周小川称.

一位不具名的资深经济学家就称,周小川的热点问答一方面是对其在央行工作的总结,另一方面也透露出宏观调控尤其是货币政策面临的两难选择.

身处两难境地,中国货币政策自去年底开始预调、微调.央行周日公布的数据显示,去年12月货币增速呈现连续五个月下跌後的首次反弹;而在年末最後一个月的放贷冲刺下,去年人民币贷款基本实现市场预期目标.

周小川特别指出,要实施好稳健的货币政策,需要丰富和完善货币政策工具箱,里面既要有数量型的调控工具,还要有价格型的调控工具,既要有传统的调控工具,也要开发一些宏观审慎性政策工具.[ID:nCN1325242]

"要做到尽量齐全地摆在那儿,做到在干活的时候都能找到,随时有合适的工具可以用上."他说道.

上周五中国央行公开市场暂停春节前央票发行,并逾10年来首次宣布将就逆回购操作进行公开招标,令节前调降存款准备金率的可能性大幅降低.亦昭示出中国央行在调控工具的选择上更趋多样性.

中国去年12月经济及贸易数据将陆续出炉.据路透调查,12月居民消费价格指数(CPI)涨幅将进一步回落至4.0%,四季度国内生产总值(GDP)增速也将放缓至8.7%.[CN-CPOLL-ECI].(完)