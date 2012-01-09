〔德国数据〕11月出口较前月增2.5%,贸易顺差意外扩大--联邦统计局

路透柏林1月9日电---周一数据显示,德国11月出口较前月大增2.5%,当月贸易顺差意外扩大,显示德国状况仍好於其他欧洲国家.

德国联邦统计局公布,11月经季节调整的贸易顺差扩大至151亿欧元,10月修正後为125亿.路透调查的分析师此前预测,11月贸易顺差料小幅下滑至120亿欧元.