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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 15:19 BJT

〔德国数据〕11月出口较前月增2.5%,贸易顺差意外扩大--联邦统计局

路透柏林1月9日电---周一数据显示,德国11月出口较前月大增2.5%,当月贸易顺差意外扩大,显示德国状况仍好於其他欧洲国家.

德国联邦统计局公布,11月经季节调整的贸易顺差扩大至151亿欧元,10月修正後为125亿.路透调查的分析师此前预测,11月贸易顺差料小幅下滑至120亿欧元.

11月进口减少0.4%,预估为增加1.1%.路透调查对11月出口的预估为仅增0.7%.(完)

--编译 隋芬;审校 龚芳

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