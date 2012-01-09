〔中国房地产〕6月末前实现40个主要城市个人住房信息系统联网--住建部

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透北京1月9日电---中国住房和城乡建设部部长姜伟新近日表示,2012年要继续加快个人住房信息系统建设,保证在6月末前实现40个主要城市的联网,以遏制异地炒房.
住建部网站新闻稿援引姜伟新在该部工作会议上并称,保证保障性安居工程的竣工率将是住房和城乡建设部2012年的一项重点工作.
"要密切关注房价走势,及时研究分析原因...要加快推进个人住房信息系统等6个信息系统的建设,并作为重要基础性工作抓实抓好,"姜伟新表示.
此前国内媒体曾援引相关人士称,40个主要城市的联网完成後,同一权属拥有人名下在40余个不同城市的房产将得以"一并查询",异地购房的资金流向、程度、走势将可以得到"统一监控".
中原集团研究中心高级经理刘渊则分析称,此举旨在基础信息收集,待到年中政策基调明确,到时或根据市场情况来决定下一步政策松紧.
姜伟新去年10月在回答全国人大常委会专题询曾称,正在努力建设城镇个人住房信息系统,未来若能将该系统与银行、财政、税务及公安信息系统统一到一个平台上,就不必再采取限购这种行政办法.[ID:nCN1178888](完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)