〔中国货币市场〕回购利率居高不下,但央行逆回购表态缓和了紧张预期

路透上海1月9日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘居高不下,不过央行承诺本周公开市场暂停发行央票,并适时启动逆回购操作的表态,还是为市场吃下了一粒"定心丸",预计春节前资金面不会出现超预期的飙涨.
"如果流动性紧张的话,央行肯定会加大投放的力度,我们预计效果可能就相当於调一次准备金,大约3,000亿元左右,"华中一券商交易员称.
他表示,今日市场上出钱的机构仍然较多,但多以一周以内的短期资金融出为主.跨春节的资金供需矛盾比较突出.
今年春节假期为1月22日-1月28日.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间10:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.0009 4.0043 -0.34 1,225.37
七天CN7DRP=CFXS 4.5108 4.3063 +20.45 238.41
14天CN14DRP=CFXS 4.5029 4.6548 -15.19 6.93
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.9972 4.0053 -0.81 173.38
七天CHICNY7D=CFXS 4.5000 4.3659 +13.41 1.00
=============================================================================== (完)
--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯
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