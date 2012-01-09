〔中国货币市场〕回购利率居高不下,但央行逆回购表态缓和了紧张预期

《全球汇市》美元徘徊在三周半高点附近，此前叶伦暗示将加快升息

* 叶伦：美联储或在接下来的某次会议上升息 * 今天美国将公布CPI和零售销售数据 * 法国政治风险、希腊救助谈判令欧元承压 路透东京2月15日 - 美元周三守住涨幅，交投在三周半高点附近，此前美联储主席叶伦暗示升息将会加快。 美联储主席叶伦周二表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。 美元指数 最新涨0.1%至101.26。美元指数周二在叶伦讲话后曾涨至101.38，为1月20日以来的最高水平。 “投资者并未料到叶伦会如此强硬，因此美元上涨，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。 “没有什么重大因素阻止美联储3月升息。除非新兴市场动荡，或美国经济数据表现疲弱，否则3月升息是很有可能的，”Sera称。 美国利率期货 显示，交易员认为2017年升息三次的可能性为20%左右，高于周一的不到10%。 2007-09年的衰退结束后，美联储已