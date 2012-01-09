〔中国股市〕沪综指早盘放量收涨1.4%,受总理提振股市信心言论提振

路透北京1月9日电---中国股市沪综指周一早盘收涨,成交额亦明显放大,受总理温家宝在全国金融工作会议上强调提振股市信心的言论提振.分析人士预计,在市场憧憬利好出台及流动性预期向好的情况下,短线反弹行情可期.

沪综指.SSEC早盘收报2,194.567点,上涨31.172点,或1.44%.沪市A股早盘成交额达329亿元人民币,已接近上周五全天393亿元水平.

华西证券分析师曹雪峰称,金融工作会议提到增强市场对股市信心,管理层首次正面看待和处理这个问题,短时间内预期新股发行会削减,从而使市场获得喘息;同时,如年初流动性继续维持较好状况,那麽预计市场上涨机会将更大.

"目前市场筑底特征明显,尽管2,200点有一定压力,但随着市场围绕该点位继续筑底,若持续几个交易成交继续放大,那麽预计一季度2,500点将可以看得到."他称.

中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上强调,要坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.他还指出,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.[ID:nCH0092873][ID:nCH0092875][ID:nCH0092879](完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]