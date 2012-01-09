〔中国股市〕沪综指早盘放量收涨1.4%,受总理提振股市信心言论提振

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透北京1月9日电---中国股市沪综指周一早盘收涨,成交额亦明显放大,受总理温家宝在全国金融工作会议上强调提振股市信心的言论提振.分析人士预计,在市场憧憬利好出台及流动性预期向好的情况下,短线反弹行情可期.
沪综指.SSEC早盘收报2,194.567点,上涨31.172点,或1.44%.沪市A股早盘成交额达329亿元人民币,已接近上周五全天393亿元水平.
华西证券分析师曹雪峰称,金融工作会议提到增强市场对股市信心,管理层首次正面看待和处理这个问题,短时间内预期新股发行会削减,从而使市场获得喘息;同时,如年初流动性继续维持较好状况,那麽预计市场上涨机会将更大.
"目前市场筑底特征明显,尽管2,200点有一定压力,但随着市场围绕该点位继续筑底,若持续几个交易成交继续放大,那麽预计一季度2,500点将可以看得到."他称.
中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上强调,要坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.他还指出,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.[ID:nCH0092873][ID:nCH0092875][ID:nCH0092879](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
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