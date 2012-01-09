《中国金融焦点》M2和新增贷款超预期,货币供应量增速料已见底

* 12月M2增速和贷款增量均超出预期

* 2011全年人民币贷款增加7.47万亿元

* 预计今年新增贷款规模将较去年扩大

* 货币供应量最低期料已经过去

* 调降存准率将是趋势

采写 上海中文部; 撰写 周晓峰

路透上海1月9日电---在年末最後一个月的放贷冲刺下,中国去年全年人民币贷款增加7.47万亿元,基本实现市场预计的7.5万亿目标.在货币政策预微调的基调下,货币供应量最低阶段应已过去,今年新增贷款规模有望超过去年.

中国12月份新增贷款及广义货币(M2)同比增速均超出预期,M2和M1增速并呈现连续五个月下跌後的首次反弹.主因年末理财资金回流以及财政存款的大规模投放,令银行存款大幅增加,银行顺势积极放贷所致.但贷款结构呈"长多短少",显示经济活力依然不足.

业内人士认为,年初信贷需求压力较大、春节期间现金需求增大以及外汇占款增长依然不容乐观,央行继续下调存款准备金率将是趋势,适时可能推出的逆回购操作或只能改变调存准的时点.

"12月份的M2同比增速和贷款增量都超出预期,尤其是贷款增长较多表现出了官方通过增加对经济的信贷支持,保持社会融资总量水平的政策意图,"瑞银证券中国区首席经济学家汪涛表示.

他预计,今年全年的M2会维持在14%的增长水平,同时新增信贷规模可能会超过8万亿元.

交通银行金融研究中心研究员鄂永健表示,12月新增贷款较上月回升较多,主因年底银行存款大幅度增加、存贷比下降,进而银行信贷投放能力有所增强.货币供应增速较上月回升,则主因当月银行加大存款吸收和财政资金大幅度下放,假日因素加上股市低迷导致证券市场资金回流银行体系也是重要原因.

他并指出,今年全年,受政策适度放松、信贷环境相对宽松的影响,预计新增贷款规模可能扩大至8-8.5万亿元.

中国人民银行周日公布数据显示,2011年12月新增人民币贷款6,405亿元,高於此前路透6,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.6%,同样高於此前12.7%的路透调查中值.

数据并显示,12月末人民币各项贷款余额54.79万亿元,同比增长15.8%.其中非金融企业及其他部门短期贷款新增2.78万亿元,较去年多增1.22万亿元,中长期贷款2.10万亿元,较去年少增2.10万亿元.而据路透计算,去年12月财政存款资金投放高达约1.32万亿元.

中国人民银行周日重申,2012年将继续实施好稳健的货币政策,适时适度进行预调微调.[ID:nCN1325018]

欲查看具体数据可以点击央行网站(here)

**"微调"力度不小,M2增速或已见底**

西南证券首席经济学家王剑辉表示,从信贷投放的量来看,政策放松的迹象还是非常的明显,而且放松的速度还是很快,此前说的政策"微调",其实调整的力度并不小,这种放松经过2-3个月後,会对经济有个明显的效果.

他认为,"货币政策供应量最低的时候已经过去了,预计经济企稳的情况比预期的还要要快一些,最差可能是在去年四季度和今年一季度,二季度以後情况可能会逐渐好转."

国泰君安固定收益部研究主管周文渊也指出,如果1月份的信贷投放能够保持比较高的水平,M2可以说已经见底.

从历史经验来看,1月是信贷需求较为旺盛时期,银行也倾向於加大信贷投放.交通银行金融研究中心研究员鄂永健博士预计,1月新增贷款可能在1万亿以上,并超过去年同期水平.

尽管从贷款量上看,已有明显改善,但从贷款结构细分析,中国经济增长仍难让人乐观.

平安证券固定收益部研究主管石磊表示,12月贷款结构上有一些特点,长期贷款少,短期贷款多,票据融资继续回升,伴随着票据利率的下降,表明信贷额度的约束性下降,信贷额度虽然放松了,但实体经济对贷款的主动性需求在放缓,因为中长期贷款弱,说明项目上的少,主要还是解决流动性的问题.

"现在贷款的增速实际上高於存款的增速,这说明银行没有惜贷,问题还是出在实体经济上,"他称.

中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上,也再度呼吁要加强信贷对实体经济的支持.他指出要坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.[ID:nCN1325414]

**降准仍是大势所趋**

分析师认为,因外汇占款增速下降,以及出於稳定经济增长的需要,央行再次下调存款准备金率只是时间早晚的问题.

鄂永健指出,2012年中国将继续实行稳健的货币政策,但预计总体比今年适当放松.尽管12月银行流动性状况有一定改善,但考虑到年初信贷需求压力较大、春节期间现金需求增大以及外汇占款增长依然不容乐观,1月有下调准备金率的可能,预计今年全年准备金率可能下调2-4次,每次0.5个百分点.

至于利率方面,他称,综合考虑物价涨幅回落、经济增速放缓但中长期通胀压力依然存在等因素,维持利率保持基本稳定的判断.但若有严重的负面冲击,不排除准备金率进一步下调、利率小幅下调1次、0.25个百分点的可能.

王剑辉表示,虽然M2反弹,但M1并未随之出现较大幅度的上涨,说明经济的整体活力还是不够,仍然维持春节前央行可能下调存款准备金率的判断,目前在公开市场逆回购并不能完全替代下调存准率的政策效果.

"不管从哪个角度看,21%的准备金率都似乎太高了,"国泰君安固定收益部研究主管周文渊说,降准将是一个趋势,央行进行逆回购操作的规模大小或许只能是改变它发生的时点.

中国人民银行上周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作,为逾10年来首次宣布将就逆回购操作进行公开招标.[ID:nCN1324090]

今年春节假期为1月22日-1月28日.有业内人士认为,央行此举降低了春节前调降存款准备金率的可能性.中国央行此前於去年12月5日下调存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.

首期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行在1月会再调降一次存款准备金率0.5个百分点至20.5%,而超过六成的机构预期在一季度会下调两次存准率.[ID:nCN1318000](完)