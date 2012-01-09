《周文渊专栏》中国央行春节前仍有可能下调存款准备金率

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

撰稿人 周文渊

央行破天荒地宣布暂停央行票据并进行逆回购操作，明确了市场预期，受到广泛好评；同时全年的货币信贷数据都提前披露，显示今年央行的操作思路和风格可能会发生一些积极变化。

操作思路的变化当然值得期待，但更值得期待的是春节前夕的一些政策动态。当央行宣布进行逆回购之後，债券市场的不少机构预测央行不太可能在春节前下调存款准备金率，但基於银行系统资金面的变化，我们判断节前仍有可能下调存款准备金率50bp。

影响银行系统资金面无外乎公开市场操作、财政存款、外汇占款等几个方面的因素，那麽庖丁解牛，我们逐个分析其中状况。

财政存款：按照往年经验，财政存款在1月份回笼资金规模在3,000亿元左右（10年和11年均值在3,000亿元左右）

外汇占款：今年春节在1月份，受此影响，出口可能会受到影响，预计1月份的贸易顺差将明显缩窄；同时外商直接投资(FDI)的规模也会出现下降；美元的中期强势趋势已经确立，人民币将继续贬值，我们观察到的美元/人民币无本金交割远期(NDF)和国内外汇市场人民币/美元汇率走势出现背离，显示央行持续在外汇市场买入人民币，这意味着货币的回笼和央行资产负债表中外汇占款的下降；同时国内的利率曲线将继续下移，套利资金将持续流出。

总体来看，预计1月份外汇占款将延续下跌走势，以2008四季度至2009年一季度外汇占款减少的月均值来测算，1月份外汇占款下降规模为1,000亿元左右。

M0：现金漏损，根据历年春节月份的经验，流通中现金会大幅增加，银行系统的资金会出现时点性大规模流出。2011年春节前流通中现金增加1.34万亿，2010年春节前累计增加5,000亿元，2009年增加7,000亿元，2008年增加6,000亿元，基於元旦和节假日的现金需求大幅上升，以均值测算，1月份发生的现金漏损规模较10年有所下降，预计规模在10,000亿元左右.

因企业业绩增速较10年明显下滑，2011年工业企业利润增速为24%；全部A股上市公司（非ST）的利润增速2011年三季度为21%，2010年同期为38%；此处包括新增贷款消耗基础货币，假设1月份新增1万亿贷款，以3.9倍左右的货币乘数来测算，需要基础货币为2,600亿元左右，综合看，需要消耗现金为2,000亿元，我们认为1月份贷款规模可能不足1万亿，因此消耗的现金可能低於2,000亿元。

存款准备金缴纳：2011年12月份新增的存款需要以21%和19%为基准来缴存法定准备金，根据最新的报导，四大行最後拉存款规模为1.25万亿，12月份新增存款规模为1.43万亿，将带来2,500亿元的缴存压力；同时既定的保证金存款新增在1,500亿元左右，存款准备金率缴款规模新增接近4,000亿元。

公开市场到期量：统计显示，1月份公开市场到期量为1,260亿元，由於央行宣布一月份暂停央行票据发行，并进行逆回购，因此公开市场将出现净投放。当然，目前面临的一个不确定性是央行逆回购的规模有多大，以去年定向逆回购的规模来看，预计在3,500-4,000亿元之间，但以今年的实际需求来看，预计规模在7,000-8,000亿元之间，具体规模仍存在不确定性。初步以去年逆回购的规模测算，预计公开市场净投放5,000亿元。

而央行公布的数据显示，12月底银行存款为80.9万亿，以2%的超储率测算，则12月末银行系统超储资金为1.42万亿左右；综合测算如果央行逆回购金额为4,000亿元，银行系统可用资金在春节前将下降至1,000亿元左右，资金状况将非常脆弱；如果逆回购规模为8,000亿元，则可用资金规模为5,019亿元，较为宽裕。

因此，我们认为在春节前央行仍有可能下调存款准备金率，最佳策略是保持适当逆回购同时下调存款准备金率50BP。如果央行逆回购仅4,000亿元，同时不下调存款准备金率，货币市场利率在随後两周将持续上涨，资金价格有可能飙升至去年春节前的高位水平；如果央行加大逆回购规模或者下调存款准备金率50BP，那麽资金价格将有望保持平稳，回落至3-4%之间波动，节後资金价格明显下降。(完)

(本文作者为国泰君安固定收益部研究主管)