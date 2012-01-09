《美国FED焦点》联储冒险另辟蹊径,鼓吹政府部门强力扶助楼市

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透华盛顿1月9日电---自身可用於支撑经济复苏的工具大致消耗殆尽後,美国联邦储备理事会(美联储, FED)展开一波可能引发争议的提振房市努力,呼吁其他政府官员采取行动.
经过美联储三年多前将指标利率下调到近零水平,并斥资购买2.3兆(万亿)公债以刺激经济,到临近2011年底时,美国经济展现出一些动能.不过许多分析师不太相信2012年经济能够达到起飞速度,而房市正是最大的拖累之一.
美联储上周表示,房价已由2006年高峰下跌33%,造成的家庭财富损失估计达7兆(万亿)美元,美联储上周同时跨出罕见的一步,向国会提出一系列房市政策建议.
目前约有1,200万名业主背负的抵押贷款价值要高於其自有房产,在房市景气低迷灾情最严重的几州,例如佛罗里达及内华达州,资不抵债的情况占所有抵押贷款户约达半数.
"楼市不振可能是拖缓复苏的主要原因,"纽约大学经济学教授Mark Gertler称.
在一般的经济衰退情境下,美联储可以透过下调利率来刺激楼市需求和价格,但这已经不再可行.
"然而,鉴於联邦基金利率实际处在零水准下限,正在讨论的非传统政策或许是必要的,"Gertler说.
**恶性循环**
整个房地产业正处在一场恶性循环之中:除了那些数百万名资不抵债的业主外,房价预计要到今年才会触底,而且可能还有大量刚遭到止赎没收的房屋进入市场.
美联储官员正试图利用央行的影响力来克服政治阻力,以扩大政府在楼市的角色,在美国过去走出经济衰退的经验中,房市一直是一个重要推力.
这次的政治阻力恐怕会很强,而且可能对美联储和奥巴马政府带来不利的冲击.在总统大选竞选期间,美联储和奥巴马政府均受到共和党的抨击,认为政府干涉过度.竞选期间,共和党候选人提出限缩美联储的政见,都会获得热烈认同.
美联储这次的动作,也有违主席贝南克当年的承诺.贝南克2006年出任美联储主席时曾称,将让美联储维持专注於货币政策问题,在此之前,前任主席格林斯潘因介入有关税赋和支出的政策争论而遭受抨击.但是,美联储官员现在认为,货币政策的效力因抵押贷款市场的信贷过紧而大打折扣.
对决策官员而言,这意味着央行为了降低抵押贷款利率,而进一步购买抵押贷款债券的任何努力,都只能产生有限的影响.
如果房利美和房贷美采取行动释放信贷,那麽任何进一步购买抵押贷款相关债券的动作,所产生的影响将大上许多.房利美和房贷美在住房领域具有特别巨大的影响.
从美联储理事塔鲁洛10月的一篇演说开始,美联储官员似乎不惜冒着引发争议的风险,提出一系列具政治敏感性的房市危机解决对策.
贝南克向国会提交一系列建议,使得美联储的游说活动在上周达到一个顶峰.当周稍晚,数名央行官员敦促采取措施来帮助屋主,一名官员还警告称,可能惩罚抵押贷款服务商的不规行为.
正如塔鲁洛和其他官员所暗示的,美联储自己可能购买更多的抵押贷款支持证券,以降低抵押贷款利率.但是,美联储2010年11月的购债方案受到强烈的批评,而且许多分析师也质疑,抵押贷款利率大概只能由纪录低位进一步小跌,会有多少屋主能够从中受益.分析师指出,美联储可能会保留新一轮购债的火药,以备万一经济复苏严重遇险的时候动用.
美联储上周采用了新策略,建议国会应考虑调整相关立法,允许两房在"溺水房"抵押贷款再融资方面发挥更大作用,帮助遏制止赎潮.
**引发争议**
美联储也敦促监管者联邦住房金融局(FHFA)为两家公司松绑,把楼市复苏的重要性置于限制公司损失的短期目标之前,以帮助更多的屋主获得较低的利率进行再融资.但由於政府接管的成本已经高达1,690亿美元并且继续增长,这些建议可能会引发争议.
FHFA负责人Edward DeMarco则认为,给予这些公司资金的目的是让他们恢复元气,而不是为了给楼市全线解围.
上周五纽约联邦储备银行总裁杜德利,开头讨论减计承压购房者贷款本金的这个禁忌话题.而正是这个问题,以及部分美国人对於他们不得不帮助不负责任的贷款人产生的愤慨,催生了茶党(Tea Party).
杜德利从道德和经济两个方面陈述减计贷款本金的理由,称许多购房者完全是运气不佳,在房地产泡沫破裂之前购房.
杜德利表示,纽约联储认为随着越来越多的美国人放弃偿还抵押品,止赎(foreclosure)的浪潮仍会持续,这会威胁到美国经济看起来刚刚开始增强的动能.
"我们必需认识到,仅仅着眼于货币政策是不够的,经济政策的作用更大,"杜德利称."楼市面临的问题也有切实可行的解决方案,而且我认为方案的成本与现行不具经济效益政策相比也是合理的."(完)
--编译 洪曦/许娜/李春喜;审校 蔡美珍/张明钧
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