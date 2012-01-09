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债券 | 2012年 1月 9日 星期一 13:54 BJT

〔标题新闻〕美国农业部长称,国会削减农业补贴的幅度或为两个月前提议的两倍,以帮助减赤

注:美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)

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