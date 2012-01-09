〔标题新闻〕美国农业部长称,国会削减农业补贴的幅度或为两个月前提议的两倍,以帮助减赤

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
注:美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)
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路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透悉尼2月15日 - 澳洲最大的抵押贷款业务银行--澳洲联邦银行(CBA)周三公布了创纪录的上半年现金利润，这得益于投资者进军澳洲火热楼市的需求激增。
路透纽约2月14日 - 从周二显示的监管文件看出，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)在2016年第四季退出黄金类股，Paulson & Co也削减了在SPDR Gold Trust的持有份额，同期金价的季度表现也为三年半以来最弱。