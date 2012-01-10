《交易视点》中国央行春节前拟进行逆回购操作,将支撑债市走强--中信

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透上海1月10日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，短期内，央行在春节前拟开展逆回购操作将使资金利率企稳下行，资金面对债市的冲击得到释放。从中期来看，央行有意减小银行间市场的利率波动，降低资金利率是债市走强的最大支撑。
**春节前下调准备金的概率减小**
为促进春节前银行体系流动性平稳运行，央行公告春节前暂停中央银行票据发行，并根据实际需求开展短期逆回购操作。逆回购操作有望使春节期间的资金面处於平稳态势，也意味着节前下调准备金的概率减小。
然而，随着春节後通胀的下行，央行的政策放松力度也将进一步加大，後续央行将继续下调准备金，流动性有望进一步宽松。
**市场研判**
从基本面来看，国内外经济仍继续面临下行风险；欧元区主权债务危机持续发酵，银行体系恶化的风险仍然存在，预计欧元区将很快陷入衰退。欧元区经济衰退将拖累全球经济的复苏，外需的下滑也必然影响到中国的经济增长。
从国内政策来看，在目前通胀仍然偏高、外需没有显着恶化的情况下，政策将维持连续性和稳定性，尽量控制放松的节奏。
对於债市而言，由於央行不会高频率地下调存款准备金、快速放松流动性，同时对基准利率的下调也较为谨慎，因此债市後市呈现慢牛格局的概率较高，即债市很难出现靠预期推动的行情，而是要等到宽松政策出台後或通胀下行确认後，收益率再出现下行。
相比政策快速放松的情形，这种情形下，债市的牛市周期更长。品种上，我们仍建议投资者重点关注7-10年期的金融债。从风险的角度，我们需要重点关注年初的信贷投放增长情况，如果信贷投放力度相对温和，债市的风险仍然较小。(完)
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--整理 边竞; 审校 曾祥进
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