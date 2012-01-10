厄瓜多尔为全球最佳养老地--指数

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约1月6日电---根据一项新指数，想更好使用养老金的退休人士，可考虑去厄瓜多尔、巴拿马或墨西哥安享晚年，这些地方生活成本低且气温宜人。

该项2012年退休指数（Retirement Index 2012）由《国际生活杂志》（International Living Magazine）发布，上述三个拉美国家跻身前三甲，紧随其後的是马来西亚、哥伦比亚、新西兰、尼加拉瓜、西班牙、泰国和洪都拉斯。

该杂志专案编辑Dan Prescher称：“我们的主张是用更少的钱过更好的生活，但不会牺牲任何的生活品质，而生活成本却只有在美国或加拿大的一半甚至更低。”

“随着全球经济形势恶化，这一点变得愈发重要，”他补充说。

根据该杂志，在洪都拉斯、泰国、巴拿马、尼加拉瓜和墨西哥，能以可比价格过类似的生活。指数上的一些国家，餐食低至3美元，当地啤酒仅售1.50美元，退休人员乘坐公共交通以及使用其他设施还可打折。

该杂志分八个类别对入围国家进行评估，分别是地产的价格和可用性、退休人员特殊福利、生活成本、融入并与当地人共同生活、娱乐和便利设施、卫生设施、高品质保健服务及气候环境。

没有一个国家获得100%的满分。厄瓜多尔得分最高，为91.1%，排名前三的国家所得分数之差不超过2%。

除了排名第六的新西兰以及排第八的西班牙，其他上述国家均位於拉美或亚洲，主要原因是这些国家生活成本低且容易融入。（完）