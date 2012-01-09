〔美国经济〕美联储或需购买更多公债--旧金山联储总裁

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透1月9日电---美国华尔街日报周一报导,旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示,倘若他对美国经济低增长及低通胀的预期成真,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将需要购买更多公债.
威廉姆斯在接受该报采访时表示,鉴於进口物价压力消褪,薪资仍承受压力,他预计2012和2013年份通胀率将从上年初的接近4%降至1.5%.
他还表示,预计2012年经济成长将处於2.25%的低水平,2013年料为3%,并认为这不足以令失业率在2013年底前降至远低於8%的水平.
"失业率将持续高於自然失业率的合理预估水准,而自然失业率预估值更接近于6.5%,而非目前的8.5%.这说明我们还应采取更多刺激措施,"他说.
威廉姆斯表示,不支持"在近期任何时候"上调利率;他目前在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中具有投票权.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
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路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。