〔美国经济〕美联储或需购买更多公债--旧金山联储总裁

路透1月9日电---美国华尔街日报周一报导,旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示,倘若他对美国经济低增长及低通胀的预期成真,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将需要购买更多公债.

威廉姆斯在接受该报采访时表示,鉴於进口物价压力消褪,薪资仍承受压力,他预计2012和2013年份通胀率将从上年初的接近4%降至1.5%.

他还表示,预计2012年经济成长将处於2.25%的低水平,2013年料为3%,并认为这不足以令失业率在2013年底前降至远低於8%的水平.

"失业率将持续高於自然失业率的合理预估水准,而自然失业率预估值更接近于6.5%,而非目前的8.5%.这说明我们还应采取更多刺激措施,"他说.

威廉姆斯表示,不支持"在近期任何时候"上调利率;他目前在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中具有投票权.(完)