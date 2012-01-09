版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 16:33 BJT

〔中国新债〕物产中大周四将发3亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月9日电---中国浙江物产中大元通集团股份有限公司(600704.SS)周一公告称,将於
周四(12日)在银行间债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 物产中大        6        3      12   1/12簿记建档   交通银行     AA        1/13       1/16
 (600704.SS)                                            
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐