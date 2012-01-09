主要国家经济指标预测--1月10日****

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透1月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1月9日(一)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,464
外资投资日股(亿日圆) -- 卖超489
1月10日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 12月 +0.10% -1.60%
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 负19 负17
0030 澳洲建筑许可(较前月) 11月 +7.0% -10.7%
民间建筑许可(较前月) -- -7.5%
0745 法国工业生产(较前月) 11月 持平 持平
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月7日当周 -- +1.2%
1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 18.5 18.11
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月7日当周 -- +4.9%
1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 42.8
1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.5% +1.6%
趸售销售 +0.7% +0.9%
2300 韩国失业率 12月 -- 3.1%
2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 13,047.63
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 持平 +0.3%
0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 3.3% 3.2%
(经季节调整) 3.1% 3.1%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 11月 顺差151 顺差120
出口(较前月) +2.5% +0.7%
进口(较前月) -0.4% +1.1%
0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 逆差44 逆差60
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 +1.8% --
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负21.1 负24.2
1100 德国总工业生产(较前月) 11月 -0.6% -0.5%
1330 加拿大建筑许可 11月 -3.6% -3.0%
1500 美国就业趋势指数 12月 104.3 --
2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加203.7 增加70.0
2145 新西兰建筑许可(较前月) 11月 -6.4% -- (完)
--整理 丁琦/李婷仪;审校 杜明霞
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r
路透台北2月15日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三盘初开高走低。交易员表示，106/4殖利率开盘随美债小幅走扬，惟短多逢高进场承接，收敛该券殖利率升幅转趋区间偏跌。