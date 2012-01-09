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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 07:13 BJT

****主要国家经济指标预测--1月10日****

路透1月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1月9日(一)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,464

外资投资日股(亿日圆) -- 卖超489

1月10日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 12月 +0.10% -1.60%

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 负19 负17

0030 澳洲建筑许可(较前月) 11月 +7.0% -10.7%

民间建筑许可(较前月) -- -7.5%

0745 法国工业生产(较前月) 11月 持平 持平

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月7日当周 -- +1.2%

1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 18.5 18.11

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月7日当周 -- +4.9%

1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 42.8

1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.5% +1.6%

趸售销售 +0.7% +0.9%

2300 韩国失业率 12月 -- 3.1%

2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 13,047.63

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲零售销售(较前月) 11月 持平 +0.3%

0645 瑞士失业率(未经季节调整) 12月 3.3% 3.2%

(经季节调整) 3.1% 3.1%

0700 德国贸易收支(亿欧元) 11月 顺差151 顺差120

出口(较前月) +2.5% +0.7%

进口(较前月) -0.4% +1.1%

0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 逆差44 逆差60

0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 +1.8% --

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负21.1 负24.2

1100 德国总工业生产(较前月) 11月 -0.6% -0.5%

1330 加拿大建筑许可 11月 -3.6% -3.0%

1500 美国就业趋势指数 12月 104.3 --

2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加203.7 增加70.0

2145 新西兰建筑许可(较前月) 11月 -6.4% -- (完)

--整理 丁琦/李婷仪;审校 杜明霞

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