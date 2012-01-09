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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 14:55 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月9日

路透上海1月9日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年1月9日-1月13日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

   1/9        深    海思科      002653      4,010         20.00        32.87     中信证券   1/12 
   1/11       深    扬子新材    002652      2,668          --           --       湘财证券   1/16  
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,147.49亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1323612]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构              发行时间     备注 

  国联安信心增长   国联安        中信银行     工商银行、国泰君安等     1/11-2/17 
  定期开放债券基金 
 
  泰信保本混合基金 泰信基金      中信银行     工商银行、平安证券等     1/9-2/17 (募集规模上限为9亿元人民币,包括募集期利息) 
 
  诺德双翼分级     诺德基金      华夏银行     建设银行、国泰君安等     1/9-2/10 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 
  债券基金(封闭期三年)(LOF) 
 
  富兰克林国海   国海富兰克林    农业银行     中国银行、中信建投等     1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币) 
  亚洲机会股票基金(QDII) 
 
  光大保德信行业  光大保德信     农业银行     工商银行、招商证券等     1/4-2/10 
  轮动股票基金 
 
  上投摩根健康     上投摩根      中国银行     招商银行、招商证券等     2011/12/19-1/20   
  品质生活股票基金 
 
  招商优势企业     招商基金      中国银行     招商银行、申银万国等     2011/12/14-1/20 
  灵活配置混合基金 
 
  睿智中证500      工银瑞信      中国银行     中国银行、光大证券等     2011/12/26-1/18 
  指数分级基金 
 
  信诚沪深300      信诚基金      建设银行     安信证券、渤海证券等     2011/12/21-1/18 
  指数分级基金 
 
  长城久兆中小板   长城基金      建设银行     农业银行、中信建投等     2011/12/19-1/17 
  300指数分级基金 
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备    注
                (亿元)
  
  财政部         280       1年      记账式国债   1/12-1/16
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期         正回购到期          合计

     80               650              730
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体            债券类型      到期本金规模   到期时间
                                       (亿元)
  
  财政部              贴现国债          117.6       周一
  财政部              附息国债          300         周五
  华能国际            短期融资券         50         周五
  (0902.HK)<600011.SS
  
  注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日

  国瓷材料    1,560        26.00      --           --              --       1/4     1/9 
  安科瑞        867        30.00      --           --              --       1/4     1/9    
  江南嘉捷    5,600     12.40-13.00   --           --              --       1/6     1/11 
  海思科      4,010        20.00      --           --              --       1/9     1/12 
  ========================================================================================(完)
 
  --整理 李宏薇; 审校 周晓峰/边竞

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